Як будували київський вокзал: у мережі показали рідкісне фото 1930 року

Олексій Руденко
Центральний залізничний вокзал
Центральний залізничний вокзал. Фото Колаж "Телеграфу"

Центральний залізничний вокзал будували протягом п'ятьох років

Оскільки будівля вокзалу, яка приймала пасажирів у Києві на початку XX століття, вже не відповідала зростанню пасажиропотоку, було вирішено розробити проєкт нової станції. Будували споруду за проєктом Олександра Вербицького та Павла Альошина.

Будівництво нових залізничних воріт розпочалося у 1927 році. У мережі показали унікальне фото, на якому зафіксований момент будівництва.

На світлині, попри будівельні ліси, які приховують будівлю з усіх боків, можна легко упізнати "конструкцію" Центрального залізничного вокзалу.

Вокзал у Києві
Будівництво вокзалу

На фото, як зазначають, 1930 рік.

Споруду Центрального вокзалу, який нині входить до станції "Київ-Пасажирський" разом із Південним та Приміським вокзалами, у стилі українського бароко з деякими рисами конструктивізму проєктували архітектори Олександр Вербицький та Павло Альошин. Останній, до речі, був автором проєкту відбудови Хрещатика у 1945 році.

Сам вокзал побудований впродовж 1927—1932 років й старшим техніком, тобто "виконробом" на будівництві був один з найплідніших київських зодчих Йосип Каракіс.

Під час Другої світової війни будівля київського вокзалу була частково зруйнована, але у 1945—1949 роках за проєктом, розробленим під керівництвом архітектора Георгія Домашенка, її було відновлено.

Нагадаємо, найперша залізнична станція у Києві була збудована у 1868—1870 роках. Вокзал був схожий на старовинний англійський палац та мав довжину усього 133 метри.

