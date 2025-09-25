Залізничне серце Донеччини: як раніше виглядав один з ключових вокзалів регіону (фото)
Залізничний вузол у Покровську сформувався ще більш як 140 років тому
Одним з важливих залізничних хабів на Донеччині був вокзал у Покровську. Тут здійснювались не тільки пасажирські, а й вантажні перевезення.
Та життя вокзалу зупинила повномасштабна війна, адже окупанти зруйнували будівлю та підібрались загрозливо близько для Покровська. "Телеграф" розповість у цьому матеріалі історію Покровського вокзалу та покаже, який вигляд він мав раніше і що стало з ним тепер.
У якому році побудували вокзал
Залізничний вузол для обслуговування Донеччини почав формуватись у Покровську ще на початку 1880 року. Тоді самого міста ще не було, а існувало пристанційне село Гришине. Роком пізніше, 1881 році, тут збудували паровозне депо — цей локомотивний вузол і став важливою частиною залізничної інфраструктури регіону.
Будівлю вокзалу добудували та відкрили у 1883 році, а згодом через станцію почався регулярний рух пасажирських поїздів. Центральна частина старої будівлі вокзалу зберігалась і до пізніших часів.
Село Гришине розквітло з появою вокзалу, адже через станцію прокладалися важливі вантажні потоки (зокрема вугілля) і пасажирські маршрути. До Першої світової вокзал розширювали кілька разів.
Яким був вокзал у радянський час та як пережив Другу світову
У часи СРСР станція і населений пункт пережили низку перейменувань (до прикладу — Постишеве згодом стало Красноармійськом). Тим часом на вокзалі час від часу проводились ремонтні й відновлювальні роботи.
Під час Другої світової війни вокзал зазнав руйнувань, але згодом його відновити та відреставрували залізничні споруди, щоб відновити транспортні потоки Донеччини.
Покровський вокзал у часи незалежності
У час незалежності України станція продовжувала бути важливим логістичним вузлом Донеччини. А у 2016 році в рамках декомунізації місто було перейменовано на Покровськ — відповідно змінилась назва залізного вокзалу.
Як росіяни зруйнували вокзал
Та вже з 2014 року, а особливо з початком повномасштабного вторгнення росіян у 2022 році, Покровськ опинився у прикордонні бойових дій. Протягом 2024-2025 років вокзал зазнав кількох обстрілів, унаслідок останнього 5 вересня 2024 року його було частково зруйновано.
Згодом пасажирські перевезення припинились і вокзал перестав виконувати свою логістичну функцію.
