Нізащо не здогадаєтесь: це українське місто носило ім'я на честь Святого Микити (фото)

Нікополь тричі змінював своє "ім'я"

Нікополь — місто з багатою історією, що сягає часів неоліту, доби міді та бронзи. Територія була зручним місцем для проживання та торгівлі завдяки перетину водних і сухопутних шляхів, зокрема легендарного шляху "із варяг у греки".

"Телеграф" вирішив дізнатись, як та скільки разів перейменовували Нікополь, а також коротко розповісти про історію заснування міста.

Колаж "Телеграфу"

Що відомо про Нікополь

Нікополь сьогодні відомий як великий промисловий центр, але його історія сягає тисячоліть. Археологічні дослідження підтверджують, що територія сучасного міста була заселена ще в неоліті, у добу міді та бронзи, а пізніше тут жили скіфи та сармати. Вигідне розташування біля Дніпра та на перетині торгових шляхів, серед яких відомий маршрут "із варяг у греки" та Соляний шлях з Криму, робило цю місцевість привабливою для різних народів: від гунів та хозар до половців і ногайців.

Наприкінці XV століття ці землі почали освоювати українські козаки. Ще через століття на місці сучасного Нікополя існувала козацька переправа — Микитин Ріг, де пізніше була розташована Микитинська Січ. У 1647 році сюди прибув Богдан Хмельницький, а вже наступного року козаки під його керівництвом розгромили гарнізон коронних військ. Саме тут Хмельницького обрали гетьманом України.

У 1779 році тут будували фортецю Слов'янськ, а разом з нею і мало з'явитись місто Слов'янськ, майбутній центр губернії, за наказом новоросійського губернатора Григорія Потьомкіна. Але цього не відбулось.

Карта

У 1782 році поселення отримало назву Нікополь, що з грецької означає "місто Микити". До цього часу містечко активно розвивалося як центр торгівлі та ремесел, тут працювали водяні та вітряні млини, відбувалися ярмарки, діяли цегельні та салотопні заводи. Наприкінці XIX століття розвиток промисловості отримав новий імпульс завдяки видобутку марганцевої руди, що призвело до появи чавуноливарного і механічного заводів.

XX століття принесло місту випробування: українська революція, війни та голод. Після Жовтневого перевороту владу в Нікополі кілька разів змінювали, тут діяла анархістська республіка Махна, а з 1920 року встановилася радянська влада. Голодомори забрали життя тисячі мешканців, проте промисловий розвиток не зупинився. У 1935 році відкрився Південнотрубний завод, який став одним із найбільших виробників прокатних труб у СРСР.

Друга світова війна принесла окупацію німецькими військами з 1941 по 1944 рік, після чого місто відновилося і перетворилося на потужний промисловий центр. У 1950–1980-х роках Нікополь став вузлом металургії, машинобудування, харчової та легкої промисловості. За трудові досягнення місто було нагороджено Орденом Трудового Червоного прапора.

