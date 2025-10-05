Ни за что не догадаетесь: этот украинский город носил имя в честь Святого Никиты (фото)

Никополь трижды менял свое "имя"

Никополь — город с богатой историей, начинающиеся со времени неолита, эпохи меди и бронзы. Территория была удобным местом для проживания и торговли благодаря пересечению водных и сухопутных путей, в частности легендарного пути "из варяг в греки".

"Телеграф" решил узнать, как и сколько раз переименовывали Никополь, а также кратко рассказать об истории основания города.

Коллаж "Телеграфа"

Что известно о Никополе

Никополь сегодня известен как крупный промышленный центр, но его история уходит в тысячелетия. Археологические исследования подтверждают, что территория современного города была заселена еще в неолите, во время меди и бронзы, а позже здесь жили скифы и сарматы. Выгодное расположение у Днепра и на пересечении торговых путей, среди которых известный маршрут "из варяг в греки" и Соляной путь из Крыма, делало эту местность привлекательной для разных народов: от гуннов и хазар до половцев и ногайцев.

В конце XV века эти земли стали осваивать украинские казаки. Еще через столетие на месте современного Никополя существовала казацкая переправа — Никитин Рог, где позже была расположена Никитинская Сечь. В 1647 сюда прибыл Богдан Хмельницкий, а уже в следующем году казаки под его руководством разгромили гарнизон коронных войск. Именно здесь Хмельницкого избрали гетманом Украины.

В 1779 году здесь строили крепость Славянск, а вместе с ней и должен был появиться город Славянск, будущий центр губернии, по приказу новороссийского губернатора Григория Потемкина. Но этого не произошло.

Карта

В 1782 году поселение получило название Никополь, что с греческого означает "город Никиты". До сих пор город активно развивался как центр торговли и ремесел, здесь работали водяные и ветряные мельницы, происходили ярмарки, действовали кирпичные и салотопные заводы. В конце XIX века развитие промышленности получило новый импульс благодаря добыче марганцевой руды, что привело к появлению чугунолитейного и механического заводов.

XX век принес городу испытания: украинская революция, войны и голод. После Октябрьского переворота власть в Никополе несколько раз меняли, здесь действовала анархистская республика Махно, а с 1920 года установилась советская власть. Голодоморы унесли жизни тысячи жителей, однако промышленное развитие не остановилось. В 1935 году открылся Южнотрубный завод, ставший одним из крупнейших производителей прокатных труб в СССР.

Вторая мировая война принесла оккупацию германскими войсками с 1941 по 1944 год, после чего город восстановился и превратился в мощный промышленный центр. В 1950–1980-х Никополь стал узлом металлургии, машиностроения, пищевой и легкой промышленности. За трудовые достижения город был награжден Орденом Трудового Красного знамени.

