Місто, яке понад 1000 років тому заснував руський дружинник. Де воно в Україні та як нині називається

Історія Житомира почалася в 884 році, і відтоді місто носить ім’я руського дружинника київських князів

Житомир — одне з найстаріших українських міст із багатою історією та численними легендами про своє походження. Однак за свою історію існування його жодного разу не перейменовували.

Про історію заснування Житомира за місцевими переказами писав історик XIX століття, священник Микола Трипольський. Як дізнався "Телеграф", місто виникло близько 884 року, і до 2025 року його назва не змінювалась.

Рік започаткування Житомира

Назва, нібито, походить від руського дружинника Житомира, який відмовився служити князю Олегу і оселився на високій скелі на злитті річок Кам’янки та Тетерева. Над урвищем згодом спорудили дерев’яний замок — нині на цьому місці знаходиться один із філіалів обласного архіву.

Водночас чеський вчений Павло Йосиф Шафарик висував гіпотезу, що Житомир виник як центр племені житичів, частини союзу древлян. Назва міста могла походити від основної сільськогосподарської культури регіону — жита, яке здавна вирощували на цих землях. Стародавні джерела свідчать, що навіть у центральній частині міста сіяли жито та ячмінь, а місто називали "мир і жито" або "мир житичів". Існує також версія, що "Житомир" може бути скороченням від "животомир", тобто символу мирного і спокійного життя.

