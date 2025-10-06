Один упав до її ніг, а інший - розлучився: що відомо про буремне особисте життя Марко Вовчка (фото)

Марія Вілінська мала романи не тільки з молодими, а й одруженими

Життя видатних людей часто насичене не тільки мистецтвом, а й пристрастями. Одна з найвідоміших українських письменниць ХІХ століття, Марко Вовчок, теж мала не менш бурхливу долю.

Марко Вовчок — українська письменниця, перекладачка та фольклористка. Її справжнє ім’я — Марія Олександрівна Вілінська. Писала українською та російською мовами, а найвідомішими її творами є "Народні оповідання", "Інститутка", "Маруся", "Кармелюк". Про цікаві моменти зі життя вирішив поділитись "Телеграф".

Ще в Петербурзі вона жила у тітки, де відмовила заможному нареченому, обравши Опанаса Марковича — українця, якого, за чутками, більше поважала, ніж кохала. Разом вони переїхали в Україну, де Вовчок за кілька років опанувала мову настільки добре, що почала писати власні твори.

Марія Вілінська спочатку жила з Опанасем Марковичем

Попри спільне життя і народження дитини, родина жила скромно. Маркович працював учителем, заробітку ледь вистачало, тож Вовчок вирішила діяти. Саме тоді з’являються її народні оповідання, які чоловік надсилає Пантелеймону Кулішу — відомому письменнику та видавцю. Ми раніше писали про те, що він постійно залицявся до інших молодих дівчат і заміжніх жінок, зраджуючи дружину.

У Вілінської був роман і з Кулішем

Зустріч Вовчка і Куліша перетворюється на чергову сторінку її любовних історій. Куліш одразу закохується, забуваючи про дружину Ганну Барвінок, яка терпляче чекала його роками. Кажуть, Вовчок мала особливий магнетизм — мовчазна, спокійна, але загадкова настільки, що чоловіки втрачали голову. Їхній роман став справжнім літературним скандалом. А для самої Вовчок це був лише початок — із цього моменту її життя стало насиченішим, ніж будь-який роман.

Згодом їй стало тісно у колі російської інтелігенції. Марія прагнула вийти на європейський рівень — і новим обранцем став Іван Тургенєв. Саме він відкрив для неї шлях у світову літературу. Роман із Тургенєвим викликав чимало розмов — навіть Герцен, за переказами, спеціально приїздив побачити цю жінку, яка підкорила серце російського класика.

Іван Тургенєв теж був у списку коханців Марко Вовчка

Та історія з Тургенєвим швидко згасла, хоча дружба між ними тривала до кінця його життя. За кордоном Марко Вовчок насолоджувалася літературним тріумфом, але в особистому житті все було значно складніше.

У Дрездені вона закохалася у молодого Олександра Пассека, сина двоюрідної сестри Герцена. Попри протест матері хлопця, вони прожили шість років разом у Франції. Але хвороба зруйнувала це щастя — Олександр помер на руках у Марії.

Повернувшись до Петербурга, вона несподівано зустріла свого троюрідного брата — відомого критика Дмитра Писарєва. Їхній роман був яскравим, але трагічним: Дмитро загинув, потонувши під час відпочинку в Ризі. Після цього Вовчок надовго замовкла, переживаючи втрату.

Кохання Марко Вовчка не обійшло і її троюрідного брата

Коли письменниця спробувала відновити кар’єру й започаткувала журнал "Кращі переклади іноземних письменників", її звинуватили у плагіаті. Вона втратила роботу, друзів і підтримку. Та навіть тоді доля подарувала їй шанс на спокій — поруч опинився Михайло Лобач-Жученко, друг її сина.

Чоловік Марії Вілінської - Михайло Лобач-Жученко

Попри різницю у віці, між ними спалахнуло справжнє почуття. Вони одружилися, і Марія почала нове життя — уже не як "Марко Вовчок", а як Марія Лобач. Останні роки вона прожила у тиші, спокої та любові, ставши звичайною дружиною маленького чиновника в провінційному містечку.

