Домовину несли жінки, але серед них не було близької подруги: чому Кобилянська пропустила похорони Лесі Українки (відео)

Незважаючи на довге листування між подругами, Ольга Кобилянська не змогла віддати останню шану Лесі Українці

Дружба Лесі Українки та Ольги Кобилянської була глибокою і щирою, про що свідчить їхнє листування. Однак коли померла перша письменниця, інша не змогла приїхати та попрощатись з подругою.

У листах письменниці ділилися найпотаємнішими думками, обговорювали творчі пошуки та особисті переживання, демонструючи взаємну підтримку і довіру. Але при цьому Кобилянська не змогла приїхати на похорони свого "білого лебедя", як вона зверталась до Українки у листах. Авторка акаунту "litera.zno" у ТікТок Оксана Миколаївна розповіла, чому так сталось.

Похорони Лесі Українки у Києві

За життя письменниці бачилися лише тричі, але жінки багато листувались — Леся Українка написала аж 55 листів, а Ольга Кобилянська — 4 , як раніше писав "Телеграф". Крім того, між ними був період майже повного мовчання. Вважають, що листування припинилося після того, як Леся Українка вийшла заміж за Климента Квітку. Перерва тривала три роки, і її порушила сама Леся, надіславши листа у 1911 році з Єгипту.

У 1913 році Леся Українка померла. Труну поетеси несли шестеро жінок, проте серед них не було Ольги Кобилянської. Вона на той час хворіла і боролася з наслідками інсульту, який стався в 1903 році.

До того ж похорон відбувався в Києві, а Кобилянська жила в Чернівцях , причому ці регіони перебували у різних державах. Довга, виснажлива та дорога подорож стала головною перешкодою, через яку письменниця не змогла бути присутньою на похороні Лесі Українки.

