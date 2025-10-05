Постійно ходив наліво і розповідав усі деталі своїй дружині: чим грішний Пантелеймон Куліш

Автор багатьох українських творів Куліш хоча є відомим, однак його шлюб був нещасливим — жінка терпіла зради

Пантелеймон Куліш — одна з найяскравіших постатей української літератури XIX століття. Його талант і внесок у культуру безсумнівні, але особисте життя письменника нерідко ставало предметом пересудів.

Попри шлюб, Куліш не був зразковим чоловіком. Він відверто зраджував дружину й навіть не приховував цього, як можна дізнатись зі відео блогерки Slovoїdka в ТікТок.

Свої зради він пояснював тим, що вважав дружину надто "приземленою" та селянкою, тобто негарною. Ба більше, письменник не соромився ділитися з нею подробицями своїх романів.

Серед його коханих — навіть заміжні жінки. Зокрема, відомо про його стосунки з дружиною поета Леоніда Глібова.

Відомо також про те, що одного разу Куліш зруйнував і дружбу з колегою: він почав залицятися до дівчини, яка подобалася письменнику Олександру Кониському — автору відомої молитви-пісні "Боже великий, єдиний, нам Україну храни". Цього Кониський не пробачив Кулішу.

Не гребував Куліш і значною різницею у віці. У 38 років він почав залицятися до 16-річної Мані Дебальме, хоча цей роман тривав лише одне літо. Згодом його серце полонила 17-річна Леся Милорадович — стосунки з нею тривали два роки, попри те, що письменник уже понад 10 років був одружений на Олександрі Білозерській.

