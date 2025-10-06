Один упал к ее ногам, а другой - развелся: что известно о бурной личной жизни Марко Вовчка (фото)

Мария Вилинская имела романы не только с молодыми, но и женатыми

Жизнь выдающихся людей часто насыщена не только искусством, но и страстями. Одна из самых известных украинских писательниц XIX века, Марко Вовчок, тоже имела не менее бурную судьбу.

Марко Вовчок – украинская писательница, переводчица и фольклористка. Ее настоящее имя – Мария Александровна Вилинская. Писала на украинском и русском языках, а самыми известными его произведениями являются "Народные рассказы", "Институтка", "Маруся", "Кармелюк" . Об интересных моментах из жизни решил поделиться "Телеграф".

Еще в Петербурге она жила у тети, где отказала состоятельному жениху, избрав Афанасия Марковича — украинца, которого, по слухам, больше уважала, чем любила. Вместе они переехали в Украину, где Вовчок за несколько лет овладела языком настолько хорошо, что начала писать собственные произведения.

Несмотря на общую жизнь и рождение ребенка, семья жила скромно. Маркович работал учителем, заработка едва хватало, поэтому Вовчок решила действовать. В это время появляются ее народные рассказы, которые муж присылает Пантелеймону Кулишу — известному писателю и издателю. Мы раньше писали, что он постоянно ухаживал за другими молодыми девушками и замужними женщинами, изменяя жене.

Встреча Вовчка и Кулиша превращается в очередную страницу ее любовных историй. Кулиш сразу влюбляется, забывая о жене Анне Барвинок, которая терпеливо ждала его годами. Говорят, Вовчок обладала особым магнетизмом — молчаливая, спокойная, но загадочная настолько, что мужчины теряли голову. Их роман стал настоящим литературным скандалом. А для самой Вовчок это было только начало — с этого момента ее жизнь стала насыщеннее, чем любой роман.

Со временем ей стало тесно в кругу русской интеллигенции. Мария стремилась выйти на европейский уровень — и новым избранником стал Иван Тургенев. Именно он открыл для нее путь в мировую литературу. Роман с Тургеневым вызвал немало разговоров — даже Герцен, по преданию, специально приезжал увидеть эту женщину, покорившую сердце русского классика.

Но история с Тургеневым быстро угасла, хотя дружба между ними продолжалась до конца его жизни. За границей Марко Вовчок наслаждалась литературным триумфом, но в личной жизни все было гораздо сложнее.

В Дрездене она влюбилась в молодого Александра Пассека, сына двоюродной сестры Герцена. Несмотря на протест матери парня, они прожили шесть лет во Франции. Но болезнь разрушила это счастье – Александр умер на руках у Марии.

Вернувшись в Петербург, она неожиданно встретила своего троюродного брата – известного критика Дмитрия Писарева. Их роман был ярким, но трагическим: Дмитрий погиб, утонувши во время отдыха в Риге. После этого Вовчок надолго замолчала, переживая потерю.

Когда писательница попыталась восстановить карьеру и положила начало журналу "Лучшие переводы иностранных писателей", ее обвинили в плагиате. Она потеряла работу, друзей и поддержку. Но даже тогда судьба подарила ей шанс на покой – рядом оказался Михаил Лобач-Жученко, друг ее сына.

Несмотря на разницу в возрасте, между ними вспыхнуло истинное чувство. Они поженились, и Мария начала новую жизнь — уже не как "Марко Вовчок", а как Мария Лобач. Последние годы она прожила в тишине, спокойствии и любви, став обычной женой маленького чиновника в провинциальном городке.

