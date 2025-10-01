Не була заміжня, а дочку мала? Чи правда, що у Ольги Кобилянської було багато коханців
Більшу частину свого життя Ольга Кобилянська була як дівчина, а не жінка та мати
Видатна українська письменниця Ольга Кобилянська залишила по собі багатий літературний спадок, проте в особистому житті їй не судилося знайти щастя.
Ольга Юліанівна Кобилянська — українська письменниця-модерністка, одна з перших представниць феміністичного руху на Буковині, подруга та однодумниця Лесі Українки. У своїй творчості вона порушувала теми становища жінки та життя селянства. Про цікаві моменти зі її життя вирішив розповісти "Телеграф".
Народилася майбутня письменниця 27 листопада 1863 року в містечку Ґура-Гумора (тепер Румунія). Вона була четвертою дитиною в багатодітній родині. Її батько Юліан Кобилянський — службовець, що походив із Галичини, мав шляхетне коріння, проте підтверджених документів не було. Це згодом позначилося на житті Ольги, створивши матеріальні труднощі й обмеживши доступ до освіти. Мати, Марія Вернер, була зі шляхетної німецької родини.
Дитинство письменниці минуло на Буковині. Коли їй було п’ять років, батька перевели на службу до Сучави. Там сім’я зблизилася з місцевим священником та письменником Миколою Устияновичем, чия донька Ольга стала близькою подругою Кобилянської на все життя.
Згодом родина переїхала до Кимполунга і це місто вплинуло на становлення Кобилянської. Вона відвідувала дім старости Йозефа Кохановського, де познайомилася з мистецтвом та літературою.
У 1881 році вона познайомилася з Софією Окуневською, яка переконала її писати українською, а не німецькою. Саме завдяки їй Кобилянська відкрила для себе українську літературу та зробила перші кроки до власної національної ідентичності. Через два роки Ольга зустріла Наталію Кобринську — відому письменницю та організаторку жіночого руху, чий приклад вплинув на формування її феміністичних ідей.
Пізніше родина переїхала до Димків, а потім оселилась у Чернівцях. Через вісім років вона познайомилась з Лесею Україною. Між ними почалася дружба і вона була глибокою і щирою, як раніше писав "Телеграф". У листах письменниці ділилися найпотаємнішими думками, обговорювали творчі пошуки та особисті переживання, демонструючи взаємну підтримку і довіру. Ольга Кобилянська була для Лесі Українки "нічною квіткою" та "лотосом", а сама Лариса Косач підписувала себе у листах, як "білий лебідь".
Чи була Ольга Кобилянська заміжня та від кого її донька
Попри великі літературні здобутки, особисте життя Ольги Кобилянської було непростим, як каже авторка відео у ТікТок Оксана Миколаївна. Заміж вона так і не вийшла, хоча виховувала племінницю Олену як рідну доньку.
Закохувалася письменниця не раз, та доля не подарувала їй взаємного щастя. Перше юнацьке кохання залишилося без відповіді, дружба з лікарем Євгеном Озаркевичем не переросла в роман, а десятирічне захоплення Осипом Маковієм завершилося відмовою.
Інші пропозиції шлюбу Кобилянська також відкидала, відома навіть її різка відповідь багатому землевласнику після публікації "Землі".
Навіть після часткового паралічу в 40 років вона мала романтичні стосунки з молодшим на два десятиліття Остапом Луцьким, однак і вони не привели до весілля.
Лише у 56 років, завдяки літературним гонорарам, Кобилянська придбала власний будинок у Чернівцях, де жила зі племінницею Оленою, її чоловіком та двома онуками.
