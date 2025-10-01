Не була заміжня, а дочку мала? Чи правда, що у Ольги Кобилянської було багато коханців

Більшу частину свого життя Ольга Кобилянська була як дівчина, а не жінка та мати

Видатна українська письменниця Ольга Кобилянська залишила по собі багатий літературний спадок, проте в особистому житті їй не судилося знайти щастя.

Ольга Юліанівна Кобилянська — українська письменниця-модерністка, одна з перших представниць феміністичного руху на Буковині, подруга та однодумниця Лесі Українки. У своїй творчості вона порушувала теми становища жінки та життя селянства. Про цікаві моменти зі її життя вирішив розповісти "Телеграф".

Кобилянська була не тільки письменницею, а й феміністко

Народилася майбутня письменниця 27 листопада 1863 року в містечку Ґура-Гумора (тепер Румунія). Вона була четвертою дитиною в багатодітній родині. Її батько Юліан Кобилянський — службовець, що походив із Галичини, мав шляхетне коріння, проте підтверджених документів не було. Це згодом позначилося на житті Ольги, створивши матеріальні труднощі й обмеживши доступ до освіти. Мати, Марія Вернер, була зі шляхетної німецької родини.

Дитинство письменниці минуло на Буковині . Коли їй було п’ять років, батька перевели на службу до Сучави. Там сім’я зблизилася з місцевим священником та письменником Миколою Устияновичем, чия донька Ольга стала близькою подругою Кобилянської на все життя.

Згодом родина переїхала до Кимполунга і це місто вплинуло на становлення Кобилянської. Вона відвідувала дім старости Йозефа Кохановського, де познайомилася з мистецтвом та літературою.

У 1881 році вона познайомилася з Софією Окуневською, яка переконала її писати українською, а не німецькою . Саме завдяки їй Кобилянська відкрила для себе українську літературу та зробила перші кроки до власної національної ідентичності. Через два роки Ольга зустріла Наталію Кобринську — відому письменницю та організаторку жіночого руху, чий приклад вплинув на формування її феміністичних ідей.

Пізніше родина переїхала до Димків, а потім оселилась у Чернівцях. Через вісім років вона познайомилась з Лесею Україною. Між ними почалася дружба і вона була глибокою і щирою, як раніше писав "Телеграф". У листах письменниці ділилися найпотаємнішими думками, обговорювали творчі пошуки та особисті переживання, демонструючи взаємну підтримку і довіру. Ольга Кобилянська була для Лесі Українки "нічною квіткою" та "лотосом", а сама Лариса Косач підписувала себе у листах, як "білий лебідь".

Жінки були подружками

Чи була Ольга Кобилянська заміжня та від кого її донька

Попри великі літературні здобутки, особисте життя Ольги Кобилянської було непростим, як каже авторка відео у ТікТок Оксана Миколаївна. Заміж вона так і не вийшла, хоча виховувала племінницю Олену як рідну доньку.

Закохувалася письменниця не раз, та доля не подарувала їй взаємного щастя. Перше юнацьке кохання залишилося без відповіді, дружба з лікарем Євгеном Озаркевичем не переросла в роман, а десятирічне захоплення Осипом Маковієм завершилося відмовою.

Два найдовші кохання Кобилянської

Інші пропозиції шлюбу Кобилянська також відкидала, відома навіть її різка відповідь багатому землевласнику після публікації "Землі".

Навіть після часткового паралічу в 40 років вона мала романтичні стосунки з молодшим на два десятиліття Остапом Луцьким, однак і вони не привели до весілля.

Лише у 56 років, завдяки літературним гонорарам, Кобилянська придбала власний будинок у Чернівцях, де жила зі племінницею Оленою, її чоловіком та двома онуками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Ольга Кобилянська не прийшла на похорони Лесі Українки.