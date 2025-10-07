У неї понад 16 мільярдів переглядів на YouTube. Ця невигадлива пісня стала найпопулярнішою у світі (відео)

Ви точно чули цю мелодію, навіть якщо не включали відео на YouTube

У світі існують мільйони крутих пісень, хітів та гарних композицій. Деякі з них збирають мільйони та мільярди переглядів на YouTube. Проте відмітку в 16 мільярдів прослуховувань отримала лише одна пісня — це невигадлива дитяча композиція Baby Shark, яку залили на стрімінг 18 червня 2016 року.

Весела мультиплікація під пісеньку Baby Shark з’явилася на ютуб-каналі південнокорейської освітньої компанії Pinkfong. Композицію у цьому ролику виконує 10-річна корейсько-американська дівчинка Хоуп Сегойн.

Примітно, що авторські права на пісню та мелодію не належать насправді нікому. Вона була створена на основі фольклору та має звучання різними мовами. Але саме мультик про акул від південнокорейської Pinkfong завірусився в мережі та приніс понад 16 мільярдів переглядів, що є рекордом для подібних відео на YouTube.

Корінням ця дитяча пісня сягає кінця XX століття, її використовували в дитячих літніх таборах у США та Європі. А перша документальна згадка пісні датується 1990 роком. Вперше композиція завірусилася в мережі у 2007 році і була німецькою мовою під назвою "Kleiner Hai" ("Маленька акула"). Однак саме мультик із піснею "Baby Shark", залитий на YouTube у 2016 році, став найбільш популярним у світі.

