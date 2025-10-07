У нее более 16 миллиардов просмотров на YouTube. Эта незатейливая песня стала самой популярной в мире (видео)

Вы точно слышали эту мелодию, даже если не включали видео на YouTube

В мире существуют миллионы крутых песен, хитов и красивых композиций. Некоторые из них собирают миллионы и миллиарды просмотров на YouTube. Однако отметку в 16 миллиардов прослушиваний получила только одна песня — это незатейливая детская композиция "Baby Shark", которую залили на стриминг 18 июня 2016 года.

Веселая мультипликация под песенку "Baby Shark" появилась на ютуб-канале южнокорейской образовательной компании Pinkfong. Композицию в этом ролике исполняет 10-летняя корейско-американская девочка Хоуп Сегойн.

Примечательно, что авторские права на песню и мелодию не принадлежат по сути никому. Она была создана на основе фольклора и имеет звучание на разных языках. Но именно мультик про акул от южнокорейской Pinkfong завирусился в сети и принес более 16 миллиардов просмотров, что является рекордом для подобных видео на YouTube.

Корнями эта детская песня уходит в конец XX века, ее использовали в детских летних лагерях в США и Европе. А первое документальное упоминание песни датируется 1990 годом. Впервые композиция завирусилась в сети в 2007 году и была на немецком языке под названием "Kleiner Hai" ("Маленькая акула"). Однако именно мультик с песней "Baby Shark", залитый на YouTube в 2016 году, стал наиболее популярным в мире.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая песня была самой популярной в 2020 году. Весь мир слушал ее во время пандемии коронавируса.