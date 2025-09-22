Її впізнають з перших нот: яка пісня була найпопулярнішою у 1996 році в Україні та світі

Coco Jamboo стала хітом 1996 року

Період 90-х років запам'ятався багатьом гучними хітами, які знав кожен. Вони лунали на дискотеках, у закладах, із салонів автомобілів, на фестивалях і концертах.

У 1996 році світ почув трек німецького євроденс-гурту Mr. President Coco Jamboo. Він увійшов до другого студійного альбому We See the Same Sun. У композиції йдеться про легкі стосунки, які будуються на флірті та яскравих емоціях. Герой насолоджується почуттями у моменті та описує атмосферу, яка виникає між ним і дівчиною.

Трек став успішним у багатьох країнах Європи, лідируючи у хіт-парадах в Австрії, Чехії, Угорщині, Швеції та Швейцарії. Окрім цього, Coco Jamboo посів 21 місце в хіт-параді Billboard Hot 100 у 1997 році. Mr. President нагородили німецькою премією Echo Award за найкращий танцювальний сингл. Видання Porcys включило композицію Coco Jamboo до свого списку "100 найкращих синглів 1990—1999 років".

Mr. President у 90-х, фото Getty Images

У 1996 році вийшов також кліп на пісню Coco Jamboo, який зняв режисер Джон Буше. У відеороботі учасники гурту гуляють пляжем і співають. Знімання відбувалися у містечку Карупано на узбережжі Венесуели. Станом на вересень 2025 року кліп на цей трек переглянуло понад 342 мільйони користувачів на YouTube.

Mr. President - Coco Jamboo

