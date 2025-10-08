Рус

Цей легендарний радянський сервіз не одразу виробляли в СРСР: історія набору "Рибки" (фото)

Марина Бондаренко
Де виробляли набір
Цей сервіз зі шести стопок та одного графіна був майже у кожної радянської сім'ї і його почали виробляти в столиці Латвії

Набір "Рибки" — це легендарний сервіз періоду СРСР, що складався з графина у вигляді карпа та шести стопок-рибок. Він став символом тієї епохи, прикрашаючи серванти майже кожної родини.

Історія створення цього серванту почалась з Риги, столиці Латвії. Його розробив художник Абесал Барамідзе, як дізнався "Телеграф".

Сервіз був представлений на міжнародних виставках у 1956–1959 роках, здобувши популярність завдяки оригінальному дизайну. Випуск "Рибок" розпочався у 1960 році на Ризькому фарфоровому заводі, а пізніше — серійно вироблявся на Тбіліському, Полонському (Хмельницька область) та Городницькому (Житомирська область) заводах.

Сервіз складався з графина об'ємом 700 мілілітрів та шести стопок по 30 мілілітрів. Призначений для подачі алкогольних напоїв, він часто використовувався як декоративний елемент через незручність у використанні.

Сервіз у формі рибок
Набір для алкоголю у формі рибок

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в популярному магазині JYSK продавались вази, які чимось нагадують цей радянський сервіс. Вони коштували 300 гривень.

