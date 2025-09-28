Про сучасні млини для спецій в СРСР тільки мріяли. Яким страшним пристроєм доводилося користуватися на кухні (фото)

Пристрій хоч і економив бюджет, але виглядав дивно

В Україні продають ручну шнековий млин часів СРСР. Він призначений для спецій.

Відповідне оголошення зʼявилось на сайті з куплі-продажу. Автор зазначає, що придбати товар можна за 100 грн.

За копійки, але з дефектами

Продавець зазначає, що пристрій має дефекти. В оголошенні вказано, що втрачена решітка та ножі. Якщо додатково знайти запчастини, то вона служитиме довше.

Як виглядає млин

Млин має характерний для радянської епохи дизайн — металевий корпус світло-жовтого кольору з ручкою для кріплення до столу або іншої поверхні. Пристрій оснащений поворотною ручкою для подрібнення спецій та відкидним механізмом для завантаження продуктів.

У радянські часи такі млини були популярним кухонним приладдям у багатьох родинах. Вони дозволяли самостійно мелити спеції, зберігаючи їх свіжість та аромат, що було економічно вигідніше за купівлю готових мелених приправ у магазині.

Продавець попереджає також про стан товару, зазначаючи, що млин старший за відому марку "Мрія" і продається в тому вигляді, як показано на фото.

