Іграшки, за які билися хлопчаки в СРСР, нині коштують десятки доларів (фото)

Іграшки часів СРСР сьогодні можуть здатися дивними чи навіть кумедними

Іграшки, які раніше радували радянських дітей, тепер втішають дорослих чоловіків. Але коштують забавки нині іноді досить дорого.

Хлопчакам, які народилися та виросли у Радянському Союзі, доводилося гратися важкими металевими машинками, пістолетами, які гучно стріляли пістонами, або ж збирати "моделі" за допомогою конструкторів. Люди, яким вдалося зберегти свої "цяцьки" у більш-менш товарному вигляді, можуть трохи підзаробити, пропонуючи їх на одному з найпопулярніших українських онлайн-майданчиків електронної комерції.

Скажімо, за 1110 гривень, тобто майже 27 доларів, можна купити іграшковий автомобіль з цирковою кліткою. Машинка, яку виготовили на литовському виробничому об'єднанні культтоварів "Нерінга", раніше коштувала 2 карбованці 20 копійок.

Машинка з гратами

Так виглядає кабіна

Машинка виглядає майже новою

Корозії та подряпин на кузові не помітно

Циркова машинка, вид ззаду

Ще одне диво з прибалтійської фабрики іграшок, про яке раніше мріяло багато хлопчиків, наразі можна придбати за 5 тисяч гривень, тобто вже 120 доларів США.

Пластмасовий трактор

Такий вигляд іграшка має збоку

Цю ручку потрібно крутити, аби поршні почали рухатися

Коштував трактор раніше 2 карбованці

У своє "виправдання" власник лоту зазначає, що попри поважний вік, трактор практично новий і вміє видавати звук роботи двигуна, якщо крутити відповідну ручку.

Окрім того, чоловіки, які не проти поностальгувати, не прогадають, якщо придбають беззаперечний раритет — мабуть, одну з перших у Радянському Союзі машинку на дистанційному керуванні. Тоді, аби хоч трохи покрутити кермо "Формули", діти ставали у чергу, а її власник мав беззаперечний авторитет серед однолітків.

Гоночна машинка на дистанційному керуванні

Роль пульта виконує рульове колесо

Машинка готова до нових випробувань

Знову відчути себе юним та безтурботним пропонують лише за 1640 гривень, тобто менше ніж 40 доларів.

"Гуртом дешевше", вважає власник тематичного набору машинок, присвяченого героям відомої казки "Золотий ключик". Він виставив на продаж 5 залізних модельок за 1450 гривень, тобто 290 гривень або ж 7 доларів за одиницю.

Набір "Золотий Ключик"

Машинки виглядають яскраво

Серед героїв-водіїв представлені Кіт Базіліо, Буратіно, Карабас Барабас, Артемон та татко Карло.

Мальвіна з Артемоном, які мають бути у повному наборі машинок

Утім, у цій групі відсутній персонаж Мальвіни, яка є у повному наборі серії.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що на популярному сайті за 1500 гривень продавали персонажа із культового мультфільму "Їжачок у тумані". Він став справжнім символом дитинства цілої епохи.