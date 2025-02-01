Назад в СРСР: у JYSK повернулися легендарні "радянські рибки" (відео)

Подібні предмети декору були раніше створені в СРСР

В Україні, поруч з фарфоровою вазою, на якій зображено Йосипа Сталіна, продають сервіз у вигляді "рибок". Вперше цей предмет декору з’явився ще СРСР, але благополучно пережив ті часи.

Їх можна придбати на сайті магазину JYSK. Це ваза із глини піщаного кольору у формі риби. У цьому магазині вона коштує 300 гривень.

Ця ваза може бути окремим декоративним елементом, а також чудово виглядатиме в композиції з квітами.

Відео з вазою активно публікується і в соціальних мережах, наприклад, TikTok та Telegram.

У коментарях до відео користувачі дивуються з такого предмета декору. Одні обговорюють ціни, інші згадують, що такі предмети були у Радянському Союзі.

"Ось це реінкарнація!", "Не викидай 2.0", "Кому не потрібні рибки з дитинства?", "Насправді й старих рибок можна затонувати", "Це що, дешева версія того, що було в СРСР?", — пишуть користувачі у коментарях до відео.

Що ще відомо про ці вази

Сервіз "Рибки", напевно, добре пам’ятають ті, хто жив у СРСР. Адже він стояв майже в кожному серванті — в комплект входили сині або червоні "рибки".

Цей сервіз складався з графіну об’ємом 700 мл і 6 чарок по 30 мл. Однак пити з них напої, включаючи алкогольні, було незручно. Тому, "рибки" використовувалися як елементи декору приміщення.

Джерело: скріншот із YouTube

Раніше "Телеграф" писав, що за вазу часів СРСР можна отримати понад 40 тисяч грн. Така може припадати пилом десь у вас вдома.