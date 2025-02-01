Назад в СРСР: у JYSK повернулися легендарні "радянські рибки" (відео)
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Подібні предмети декору були раніше створені в СРСР
В Україні, поруч з фарфоровою вазою, на якій зображено Йосипа Сталіна, продають сервіз у вигляді "рибок". Вперше цей предмет декору з’явився ще СРСР, але благополучно пережив ті часи.
Їх можна придбати на сайті магазину JYSK. Це ваза із глини піщаного кольору у формі риби. У цьому магазині вона коштує 300 гривень.
Ця ваза може бути окремим декоративним елементом, а також чудово виглядатиме в композиції з квітами.
Відео з вазою активно публікується і в соціальних мережах, наприклад, TikTok та Telegram.
У коментарях до відео користувачі дивуються з такого предмета декору. Одні обговорюють ціни, інші згадують, що такі предмети були у Радянському Союзі.
"Ось це реінкарнація!", "Не викидай 2.0", "Кому не потрібні рибки з дитинства?", "Насправді й старих рибок можна затонувати", "Це що, дешева версія того, що було в СРСР?", — пишуть користувачі у коментарях до відео.
Що ще відомо про ці вази
Сервіз "Рибки", напевно, добре пам’ятають ті, хто жив у СРСР. Адже він стояв майже в кожному серванті — в комплект входили сині або червоні "рибки".
Цей сервіз складався з графіну об’ємом 700 мл і 6 чарок по 30 мл. Однак пити з них напої, включаючи алкогольні, було незручно. Тому, "рибки" використовувалися як елементи декору приміщення.
Раніше "Телеграф" писав, що за вазу часів СРСР можна отримати понад 40 тисяч грн. Така може припадати пилом десь у вас вдома.