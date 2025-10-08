Тут страчували в'язнів і проводили шабаші відьми: у Києві є загадкова гора з містичною історією

Кажуть, що привид одного зі страчених блукає цією горою

Лиса гора у Києві — одне із найзагадковіших місць Києва, де переплелися історія, міф і страх. Колись тут була військова фортеця, яка "чула" багато смертних вироків, а згодом виникли легенди про шабаші відьом і темні ритуали.

Сьогодні там природно-ландшафтний парк, але й досі відчувається "подих" минулого як центру містики. Лиса гора, яку також називали Дівич-горою, знаходиться у Голосіївському районі Києва, неподалік метро "Видубичі".

Назва "Лиса" походить від того, що колись гора була без рослинності — наші предки вірили, що на "місцях сили" дерева не ростуть, тож саме там зводили культові споруди. Нинішні насадження з’явилися вже під час облаштування парку, а кілька старих дубів на схилах збереглися ще з часів давніх обрядів.

Лиса гора в Києві

Містика Лисої гори

Ще задовго до утворення Київської Русі на Лисій горі стояли дерев’яні укріплення та язичницькі святилища, де волхви здійснювали свої обряди. Це місце вважалося сакральним, і деякі історики припускають, що під землею могли існувати давні храми чи капища.

Язичницькі символи на Лисій горі

Згідно з фольклором, тут збиралися відьми, сатаністи, волхви. Вони проводили вогняні обряди, нічні зібрання, шабаші нечистої сили.

Лиса гора в Києві

У другій половині XIX століття Лиса гора перетворилася на важливий військовий об’єкт. На її вершині звели форт, покликаний обороняти Київ від можливих атак із заходу та півдня.

За радянських часів частину Лисої гори використовували як місце страт, відоме як "Мертвецька роща". "Державних злочинців" вішали і ховали неподалік. Археологи знаходили там тіла з мідними списами у спині, що було ознакою страти без християнського поховання. Найвідомішою стратою на горі стала смерть Дмитра Богрова — вбивці прем'єра Столипіна. За легендою, його привид досі блукає цією місцевістю.

