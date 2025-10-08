Укр

Здесь казнили заключенных и проводили шабаши ведьмы: в Киеве есть загадочная гора с мистической историей

Наталья Дума
Читати українською
Лысая гора в Киеве
Лысая гора в Киеве — одно из самых загадочных мест Киева, где переплелись история, миф и страх. Когда-то здесь была военная крепость, которая "слышала" много смертных приговоров, а впоследствии возникли легенды о шабашах ведьм и темных ритуалах.

Сегодня там природно-ландшафтный парк, но до сих пор чувствуется "дыхание" прошлого как центра мистики. Лысая гора, которую также называли Девичьей горой, находится в Голосеевском районе Киева, неподалеку метро "Выдубычи".

Название "Лысая" происходит от того, что когда гора была без растительности — наши предки верили, что на "местах силы" деревья не растут, поэтому именно там возводили культовые сооружения. Нынешние насаждения появились уже при обустройстве парка, а несколько старых дубов на склонах сохранились еще со времен древних обрядов.

Мистика Лысой горы

Еще задолго до образования Киевской Руси на Лысой горе стояли деревянные укрепления и языческие святилища, где волхвы совершали свои обряды. Это место считалось сакральным и некоторые историки предполагают, что под землей могли существовать древние храмы или капища.

Согласно фольклору, здесь собирались ведьмы, сатанисты, волхвы. Они проводили огненные обряды, ночные собрания, шабаши нечистой силы.

Во второй половине XIX века Лысая гора превратилась в важный военный объект. На ее вершине построили форт, призванный защищать Киев от возможных атак с запада и юга.

В советское время часть Лысой горы использовали как место казней, известное как "Мертвецкий рощ". "Государственных преступников" вешали и хоронили неподалеку. Археологи находили там тела с медными копьями в спине, что являлось признаком казни без христианского захоронения. Самой известной казнью на горе стала смерть Дмитрия Богрова — убийцы премьера Столыпина. По легенде, его призрак до сих пор бродит по этой местности.

