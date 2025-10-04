За цю гору в Україні бились на смерть: в околицях досі багато мін та людських кісток (фото, відео)

Ця гора — популярний туристичний маршрут із легким підйомом і гарними краєвидами. Але окрім природної краси, вона зберігає сліди війни та легенди.

В туристичному місті Яремче є чим зайнятися, одна з активностей — похід на гору Маковиця. І хоча гора найвища в околицях — її висота всього 984 метри. Підйом нескладний, тож часто стає частиною походів з дітьми. Та під землею тут приховані не тільки скарби опришків, а й сліди великої війни.

Що потрібно знати

Гора Маковиця — популярний туристичний маршрут у Яремче

Біля Маковиці у Другій світовій війні точились бої

З горою пов'язана історія опришків та легенди про Олексу Довбуша

Сучасні туристичні атракції: оглядові майданчики, дерев’яні скульптури та "Стежка Довбуша"

Маковиця в Другій світовій війні

Гора була дуже зручною позицією, звідки прострілювалася дорога на Закарпаття та Угорщину, тож кілька разів вона переходила з рук в руки. Тут є непозначені братські могили, а в лісі легко натрапити на міни чи гранати.

Знахідки на Маковиці

Поверхня гори досі зрита окопами та бліндажами. В 1944 році в них скидали тіла солдатів, особливо не розбираючись, радянські, угорські чи німецькі солдати, і засипали землею. Місце не маркувались, щоб запобігти мародерству, та час та дощі вимивали кістки. Їх в часи СРСР звозили і перепоховували в центрі Яремча. Кажуть, в місцях офіційних перепоховань солдатів інших армій стільки ж, скільки й радянських, бо особливо ніхто не розбирався.

Гора має й давнішу історію боїв

В цих горах легко могли ховатися опришки

Саме на горі Маковиця знаходиться художньо-меморіальний комплекс "Стежка Довбуша". Опришки Карпат під головуванням Олекси Довбуша, здобули славу завдяки грабунку багатих польських панів і допомозі бідним, через що Довбуш часто постає у фольклорі як український Робін Гуд. Перші згадки про опришків датуються 1498 роком, а їхній пік активності припав на 1730–1740 роки. Цю гору пов'язують з їхньою діяльністю.

Гора Маковиця зараз

На горі Маковиця є оглядовий майданчик, звідки відкривається гарний краєвид на місто, хребет Явірник, вершини Хом’як, Синяк і Довбушанка, а також Говерлу і Петрос. Поруч — залишки окопів. На маршрутах зустрічаються майстерно виконані дерев'яні скульптури. Йдучи на вершину повернути на "Стежку Довбуша", або до найстарішого дерева — залишок букових пралісів.

