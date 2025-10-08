Багато хто плутається. Коли в Україні перехід на зимовий час і куди переводити стрілки годинника

Закон про скасування переходів на зимовий і літній час так і не підписаний

В Україні з часів Радянського союзу існує практика переходу на літній та зимовий час. Вперше країна перейшла на літню пору 1 квітня 1981 року. Після розпаду СРСР вже у незалежній Україні ця традиція збереглася попри спроби припинити ці переходи.

"Телеграф" розповість, коли у 2025 році має відбутися перехід на зимовий час і куди переводити годинник.

Коли і куди переводять годинник?

Традиційно перехід на літній час відбувається в останню неділю березня, а на зимовий — в останню неділю жовтня. У 2025 році перехід на зимовий час відбудеться 26 жовтня о 4:00 ранку – годинник потрібно буде перевести на годину назад (з 4:00 на 3:00). Таким чином спати українці на годину більше.

Не всім подобається ідея переходу на зимовий час. Фото: згенеровано ШІ

Закон про скасування переходів

Треба сказати, що в Україні вже багато років точаться дискусії про скасування переходів на літній та зимовий час. Колись цю практику запроваджували з метою економії електроенергії, однак у незалежній Україні такої потреби немає. До того ж, стрибки в часі можуть впливати на самопочуття людей і порушення біоритмів.

Перші спроби на законодавчому рівні скасувати цю практику розпочалися у 2020 році. Тоді проект "Закону про обчислення часу в Україні" було представлено у Верховній Раді. Проте п’ять років тому закон не ухвалили.

У жовтні 2024 року Верховна Рада все ж таки проголосувала закон, який передбачає скасування переводів годинника з 2025 року, встановивши постійний час UTC+2 (східноєвропейський час). Однак президент Володимир Зеленський не підписав цей закон, і скасування не набуло чинності. Тож у неділю, 26 жовтня, українці знову переводитимуть годинник на годину назад.

