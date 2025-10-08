Многие путаются. Когда в Украине переход на зимнее время и куда переводить стрелки часов

Закон об отмене переходов на зимнее и летнее временя так и не подписан

В Украине со времен Советского союза существует практика перехода на летнее и зимнее время. Впервые страна перешла на летнее время 1 апреля 1981 года. После распада СССР уже в независимой Украине эта традиция сохранилась несмотря на попытки прекратить эти переходы.

"Телеграф" расскажет, когда в 2025 году должен состояться переход на зимнее время и куда переводить часы.

Когда и куда переводят часы?

Традиционно переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта, а на зимнее — в последнее воскресенье октября. В 2025 году переход на зимнее время состоится 26 октября в 4:00 утра — часы нужно будет перевести на час назад (с 4:00 на 3:00). Таким образом спать украинцы будут на час больше.

Не всем нравится идея перехода на зимнее время. Фото: сгенерировано ИИ

Закон об отмене переходов

Надо сказать, что в Украине уже много лет точатся дискуссии об отмене переходов на летнее и зимнее время. Когда-то эту практику вводили с целью экономии электроэнергии, однако в независимой Украине такой потребности нет. К тому же скачки во времени могут влиять на самочувствие людей и нарушение биоритмов.

Первые попытки на законодательном уровне отменить эту практику начались в 2020 году. Тогда проект "Закона об исчислении времени в Украине" был представлен в Верховной Раде. Однако пять лет назад закон не приняли.

В октябре 2024 года Верховная Рада все же проголосовала закон, который предусматривает отмену переводов часов с 2025 года, установив постоянное время UTC+2 (восточноевропейское время). Однако президент Владимир Зеленский не подписал этот закон, и отмена не вступила в силу. Так что в воскресенье, 26 октября, украинцы снова будут переводить часы на час назад.

Ранее "Телеграф" публиковал календарь на октябрь 2025. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.