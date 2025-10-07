Можуть кинути за ґрати: Арестович після інтерв’ю Собчак нарвався на проблеми в Росії

Ексрадника Зеленського знову оголошено в розшук у Росії

Олексій Арестович — скандально-відома особистість, колись він був радником президента Зеленського і головним "заспокійливим" країни. Однак після скандалів та відкритих в Україні кримінальних справ, він втік за кордон. А днями вийшло нове інтерв’ю Арестовича, яке він дав російській журналістці Ксенії Собчак.

У цій бесіді Олексій знову наробив скандальних заяв про Україну та українців. При цьому він сказав про політичні амбіції і що має намір балотуватися в президенти України. Також Арестович заявив, що коли стане главою держави, то віддасть Росії Крим та чотири українські області.

Олексій Арестович дав велике інтерв’ю Собчак

Після цього інтерв’ю стало відомо, що в Росії Арестовича знову оголосили у розшук. Як виявилося, раніше він уже був у списках терористів та екстремістів РФ. І якщо його спіймають, то йому загрожує реальний тюремний термін.

Як пише РБК, ще у 2024 році московський суд санкціонував арешт Арештовича. Його звинувачували у закликах до тероризму, виправдання чи пропаганду тероризму, а також поширення фейків про армію РФ. А вперше ексрадника президента України оголосили у розшук у Росії ще у жовтні 2023 року. Тепер після інтерв’ю Собчак стало відомо, що Олексія переоголосили у розшук у РФ.

Олексій Арестович знову у розшуку в РФ

Зазначимо, що у травні 2025 року президент України Володимир Зеленський запровадив проти Арестовича персональні санкції за рішенням РНБО. Вони включають блокування активів, позбавлення державних нагород та заборону поширення його контенту в Україні.

