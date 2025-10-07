Рус

Можуть кинути за ґрати: Арестович після інтерв’ю Собчак нарвався на проблеми в Росії

Галина Струс
Олексій Арестович знову в центрі уваги після інтерв'ю Собчак Новина оновлена 07 жовтня 2025, 13:25
Олексій Арестович знову в центрі уваги після інтерв'ю Собчак. Фото LRT nuotr

Ексрадника Зеленського знову оголошено в розшук у Росії

Олексій Арестович — скандально-відома особистість, колись він був радником президента Зеленського і головним "заспокійливим" країни. Однак після скандалів та відкритих в Україні кримінальних справ, він втік за кордон. А днями вийшло нове інтерв’ю Арестовича, яке він дав російській журналістці Ксенії Собчак.

У цій бесіді Олексій знову наробив скандальних заяв про Україну та українців. При цьому він сказав про політичні амбіції і що має намір балотуватися в президенти України. Також Арестович заявив, що коли стане главою держави, то віддасть Росії Крим та чотири українські області.

Олексій Арестович, Собчак
Олексій Арестович дав велике інтерв’ю Собчак

Після цього інтерв’ю стало відомо, що в Росії Арестовича знову оголосили у розшук. Як виявилося, раніше він уже був у списках терористів та екстремістів РФ. І якщо його спіймають, то йому загрожує реальний тюремний термін.

Як пише РБК, ще у 2024 році московський суд санкціонував арешт Арештовича. Його звинувачували у закликах до тероризму, виправдання чи пропаганду тероризму, а також поширення фейків про армію РФ. А вперше ексрадника президента України оголосили у розшук у Росії ще у жовтні 2023 року. Тепер після інтерв’ю Собчак стало відомо, що Олексія переоголосили у розшук у РФ.

Олексій Арестович
Олексій Арестович знову у розшуку в РФ

Зазначимо, що у травні 2025 року президент України Володимир Зеленський запровадив проти Арестовича персональні санкції за рішенням РНБО. Вони включають блокування активів, позбавлення державних нагород та заборону поширення його контенту в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Арестович після новин про розлучення сказав, що легше заспокоїти мільйон людей, ніж одну жінку. Колишній радник президента також зробив несподіване зізнання.

