Спа-комплекс, альтанки і навіть гора: як виглядає особняк екснардепки Королевської біля Києва

Королевська мешкала у маєтку, територія якого займає понад гектар

Колишня народна депутатка Наталія Королевська, яку в 2023 році в Україні оголосили в розшук, мешкала у розкішному особняку. Це було до повномасштабної війни Росії проти України.

Що треба знати:

Королевська мешкала в особняку на Київщині

Політикиня зазначала, що їздить у цей будинок до батьків

Зараз маєток виставили на продаж

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про маєток Королевської під Києвом.

Де раніше жила Наталія Королевська

Зважаючи на розслідування журналістів програми "Гроші", до втечі з України політикиня жила в котеджі в селищі Лісники. Це за 20 кілометрів від Києва. Маєток займає територію у понад гектар. Там можна побачити басейн, лазню, штучні озера, а також гору. Окрім цього, на території облаштовані будинки для охорони й персоналу, один із яких займає площу у 200 квадратних метрів.

Територія маєтку Королевської, скриншот з відео програми "Гроші"

Сам маєток простягається на 600 квадратних метрів. На території встановлені альтанки для відпочинку, є насадження дерев, кущів і газон. Політикиня розповідала, що елітний будинок нібито належить її батьку. Так вона пояснила, чому не внесла цей об'єкт у декларацію. Водночас сама нардепка тоді була зареєстрована у квартирі свого чоловіка.

Територія маєтку Королевської займає понад гектар, скриншот з відео програми "Гроші"

Наталія стверджувала, що їздить у маєток до батьків на вихідні. Однак журналісти зафіксували, що вона з'являється в особняку щодня. Окрім цього, у соцмережах політикиня часто поширювала фото біля цього будинку.

Королевську бачили у маєтку щодня, скриншот з відео програми "Гроші"

Зазначимо, що Королевська втекла з України в Дубаї разом з чоловіком і дітьми. У 2023 році політикиню оголосили у розшук за недостовірні дані у декларації за 2020 рік. Повідомлялось, що екснардепка не вказала у декларації земельну ділянку та будинок у Підмосков’ї, а також земельні ділянки на Київщині.

Маєток Королевської зараз продається

Цікаво, що у 2025 році маєток виставили на продаж. Його вартість — 5 мільйонів доларів. В оголошенні вказано, що на території розміщені спа-зона, спорткомплекс і зона барбекю. У маєтку є чотири спальні, камін, кухня з окремим виходом. Окрім цього, у будинку є холодильник, ліжко, фен, кабельне ТБ, праска, шафа, пральна машина, посуд, сигналізація.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про чоловіка Наталії Королевської. Його звинувачували у підкупі виборців.