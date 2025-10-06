Їздив до Лукашенка і скаржився на розмір пенсії: де зараз ексголова ВРУ Олександр Мороз

Мороз чотири рази балотувався у президенти України

Олександр Мороз — колишній народний депутат, який двічі очолював Верховну Раду. До роботи в парламенті він працював інженером-механіком на Житомирщині.

Що треба знати:

Мороз поширив так звані "плівки Мельниченка", пов'язані з вбивством журналіста Георгія Гонгадзе

Політик був ініціатором Соціалістичної партії

Зараз Мороз живе в Україні і дає інтерв'ю медіа

"Телеграф" вирішив з'ясувати більше про життя і діяльність екснардепа, а також де він зараз.

Що відомо про Олександра Мороза

Мороз народився у 1944 році на Київщині. Здобув освіту інженера-механіка в Українській сільськогосподарській академії. Після закінчення вишу він працював за фахом у райоб’єднанні "Сільгосптехніка" на Житомирщині. Служив у радянській армії.

Мороз у радянській армії, фото з мережі

У 1966-1974 роках Олександр став викладачем та завідувачем відділу механізації сільського господарства Таращанського технікуму механізації. У 1974-1975 роках Мороз був старшим інженером-технологом і старшим виконробом мехзагону Таращанського райоб'єднання "Сільгосптехніка".

Пізніше Мороз навчався у Вищій партійній школі, де отримав диплом політолога. Це дало старт його політичній кар'єрі. Певний час Мороз працював секретарем Київської облпрофради, а пізніше — першим секретарем РК КПУ.

Мороз входив до КПУ, фото з мережі

У 1990 році Олександр став народним депутатом. Після заборони Комуністичної партії Мороз був одним із засновників Соціалістичної партії, яку згодом він очолив. У 1994 році він вдруге став народним депутатом. Невдовзі політик вперше балотувався на пост президента, посівши третє місце на виборах. Після цього він був кандидатом у президенти ще чотири рази: у 1999, 2004, 2010 та 2019 роках.

У 2004 році під час другого туру президентських виборів Мороз підтримав Віктора Ющенка. Однак його умовою було перетворення України на парламентсько-президентську республіку.

Мороз балотувався у президенти чотири рази, фото з мережі

У 1994-1998 роках Мороз був головою Верховної Ради. У той період в Україні ухвалили першу Конституцію. У 2000 році політик оприлюднив так звані "плівки Мельниченка", що стало початком "касетного скандалу".

Йшлося про записи розмов, які зробив майор охорони Микола Мельниченко у кабінеті тодішнього президента Леоніда Кучми. Чоловік з голосом, схожим на Кучму, наказав вбити журналіста Георгія Гонгадзе чоловіку, голос якого був як у тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Це спричинило гучний скандал в Україні та масові протести громадян.

Мороз став одним з лідерів руху "Україна без Кучми". У 2006 році, ставши нардепом від Соціалістичної партії, він неочікувано висунув свою кандидатуру на посаду голови ВРУ. Тоді між фракціями БЮТ, "Наша Україна" та СПУ була погоджена коаліційна угода, що Юлія Тимошенко буде прем'єр-міністром, а Петро Порошенко — спікером. Тому багато нардепів з коаліції сприйняли такий крок як зраду з боку Мороза.

Мороз двічі був головою Верховної Ради, фото з мережі

Після цього Соціалістична партія об'єдналась з Партією регіонів і КПУ, хоча не вийшла з коаліції з БЮТ і "Нашою Україною". Такі дії стали порушенням регламенту Верховної Ради. Після цього тодішній президент Ющенко розпустив парламент і призначив дострокові вибори.

Де зараз Олександр Мороз

У 2022 році Соціалістичну партію України заборонили, оскільки у 2017-2019 роках її очолював скандальний нардеп Ілля Ківа. Тому Олександр зареєстрував нову політичну силу — Соціалістичну партію Олександра Мороза. Поки що вона не функціонує, як розповідав політик в інтерв'ю "Телеграфу".

Наша політична оцінка така, що те, що в принципі відбувається у владі – не відповідає Конституції. І через це очевидно, що функціонування партії зараз неможливе. Зараз не варто радикально втручатися в ситуацію. Олександр Мороз

Мороз створив нову Соціалістичну партію, фото з мережі

Цікаво, що напередодні повномасштабної війни Мороз мав зустріч із президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Він розповідав, що планував оцінити місцеве сільське господарство. Політик зазначив, що під час візиту зауважив, що Лукашенко залежний від Путіна. Водночас, за словами екснардепа, Лукашенко був переконаний, що війни не буде.

Я хотів подивитися, що вони роблять у сільському господарстві, тому що ми дуже багато продукції купували в Білорусі: цукор, молоко. Я казав Лукашенку про пропаганду і всі ці речі, а він відповідав: та яка там війна, нічого не буде. Я бачив, що він дійсно не знає, що Путін наважиться на це. Та було очевидно, що Лукашенко повністю залежний від Путіна. Олександр Мороз

Мороз і Лукашенко, фото з мережі

У 2024 році в інтерв'ю Наталії Мосейчук Мороз поскаржився, що йому не вистачає на життя пенсії, яка становить 21 тисячу гривень. Політик зазначив, що не зміг би прожити на цю суму, тож йому допомагають діти.

Я живу на пенсію сьогодні. Якби мені діти не допомагали, то я не міг би звести кінці з кінцями. В мене пенсія зараз 21 тисяча. Це великі гроші, але треба витрачати на бензин, близько 8 тисяч на місяць лише на ліки і подібне. Олександр Мороз

Мороз скаржився, що йому не вистачає пенсії, скриншот з відео YouTube-каналу Наталії Мосейчук

Зараз політику 81 рік, і він продовжує з'являтися в інформаційному просторі. Зокрема, у 2025 році політик дав інтерв'ю Наташі Влащенко, в якому висловився про політичні процеси в Україні від 90-х і до сьогодні, справу Гонгадзе, початок війни на Донбасі та окупацію Криму. Також Мороз виступає з лекціями у різних навчальних закладах.

Мороз продовжує давати інтерв'ю, скриншот з відео YouTube-каналу Наташі Влащенко

Мороз дає лекції у навчальних закладах, фото Київської школи державного управління

