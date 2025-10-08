Спа-комплекс, беседки и даже гора: как выглядит особняк экс-нардепа Королевской возле Киева

Королевская жила в имении, территория которого занимает более гектара

Бывший народный депутат Наталья Королевская, которую в 2023 году в Украине объявили в розыск, жила в роскошном особняке. Это было до полномасштабной войны России против Украины.

Что нужно знать:

Королевская жила в особняке в Киевской области

Политик отмечала, что ездит в этот дом к родителям

Сейчас имение выставили на продажу

"Телеграф" решил выяснить, что известно об имении Королевской под Киевом.

Где раньше жила Наталья Королевская

Учитывая расследование журналистов программы "Деньги", до побега из Украины политик жила в коттедже в поселке Лесники. Это в 20 километрах от Киева. Имение занимает территорию более гектара. Там можно увидеть бассейн, баню, искусственные озера, а также гору. Кроме того, на территории обустроены дома для охраны и персонала, один из которых занимает площадь в 200 квадратных метров.

Территория имения Королевской, скриншот из видео программы "Гроші"

Само имение простирается на 600 квадратных метров. На территории установлены беседки для отдыха, есть насаждения деревьев, кустов и газон. Политик рассказывала, что элитный дом якобы принадлежит ее отцу. Так она объяснила, почему не внесла этот объект в декларацию. В то же время сама нардеп тогда была зарегистрирована в квартире своего мужа.

Территория имения Королевской занимает более гектара, скриншот из видео программы "Гроші"

Наталья утверждала, что ездит в имение к родителям на выходные. Однако журналисты зафиксировали, что она появляется в особняке каждый день. Кроме этого, в соцсетях полити часто распространяла фото возле этого дома.

Королевскую видели в имении каждый день, скриншот из видео программы "Гроші"

Отметим, что Королевская сбежала из Украины в Дубай вместе с мужем и детьми. В 2023 году политика объявили в розыск за недостоверные данные в декларации за 2020 год. Сообщалось, что экс-нардеп не указала в декларации земельный участок и дом в Подмосковье, а также земельные участки в Киевской области.

Имение Королевской сейчас продается

Интересно, что в 2025 году имение было выставлено на продажу. Его стоимость – 5 миллионов долларов. В объявлении указано, что на территории размещены спа-зона, спорткомплекс и барбекю. В имении есть четыре спальни, камин, кухня с отдельным выходом. Кроме того, в доме есть холодильник, кровать, фен, кабельное ТВ, утюг, шкаф, стиральная машина, посуда, сигнализация.

