Фігурував у кримінальних справах і сидів у СІЗО: де і коли востаннє бачили екснардепа Єфремова

Єфремов живе в елітному ЖК у Росії

Олександр Єфремов — колишній народний депутат і ексочільник проросійської Партії регіонів. Він критикував Євромайдан і підтримував "диктаторські закони", які обмежували права громадян. Окрім цього, політик перебував під арештом "за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України". Зараз він перебуває у Росії, як і політик Ренат Кузьмін.

Що треба знати:

Олександр Єфремов — проросійський політик, який очолював Партію регіонів

Колишній нардеп був фігурантом кримінальних справ

У 2022 році Єфремов втік до Росії

"Телеграф" вирішив з'ясувати, де востаннє бачили Єфремова і чим він займається зараз.

Де зараз Олександр Єфремов

До повномасштабної війни Росії проти України політик був фігурантом кількох кримінальних справ. У 2015 році Єфремова звинуватили у фінансуванні тероризму і призначили запобіжний захід у 60 тисяч гривень. Також проти екснардепа відкривали провадження щодо розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Згодом справи закрили.

У 2016 році Єфремова затримали "за підозрою у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України". Йшлося про те, що політик організовував захоплення ЛОДА та СБУ на Луганщині та чинив дії з метою зміни державних кордонів України. Тоді він потрапив під арешт.

Єфремов у СІЗО, фото з мережі

Протягом 3 років Єфремов пробув у слідчому ізоляторі Старобільська на Луганщині. Однак згодом запобіжний захід змінили на цілодобовий домашній арешт. У 2019 році суд відпустив колишнього чиновника під особисте зобов'язання.

Незадовго до повномасштабного вторгнення росіян Єфремов неодноразово приїжджав до країни-агресорки. А після початку великої війни колишній нардеп втік до Росії через Словаччину. У Москві Єфремов поселився в елітному житловому комплексі "Тріумф-Палас", який звели у стилі сталінського ампіру.

ЖК "Тріумф-Палас", Фото: "Вікіпедія"

Апартаменти зареєстровані на сина політика – Ігоря Єфремова. У його власності є два об’єкти нерухомості площею понад 650 квадратних метрів. Ціна такої нерухомості стартує від 4 мільйонів доларів (160 мільйонів гривень). Також Єфремов має російський страховий номер, по якому йому можуть нарахувати пенсію. Політик підтримує диктаторську політику Путіна і війну Росії проти України.

У 2024 році журналісти "Фарватер схід" провели розслідування щодо компаній, пов'язаних із Єфремовим. Виявилось, що вони досі працюють в Україні. Це ТОВ "Луганськ-теплопостач", яке спершу зареєстрували у Луганську, а потім — у Сєвєродонецьку. Ця ж компанія, але з російською назвою "Луганск-теплопостач", діяла на окупованих територіях до листопада 2024 року.

Єфремов перебуває у Росії та має російський страховий номер, фото "Радіо Свобода"

Директором обох компаній вважається Сергій Піщугін. Водночас засновниками підприємства "Луганськ-теплопостач" є офшорні фірми "Індастріз Чарлевіль С.А." з канадського Монреаля та "Корпорація Шел Партнерс Корп" зі столиці Панами. Остання фірма належить Христо Дімітру Колєву та Леву Могілевському. На Колєва були зареєстровані головні фірми Єфремова, а Могілевський працює у нього помічником. Хоча Піщугін заперечував, що причетний до бізнесу Єфремова.

У травні 2025 року Єфремов взяв участь у "круглому столі" у Москві — пропагандистському заході, під час якого говорили про "майбутнє України". Окрім ексчиновника, там були колишні нардепи Ренат Кузьмін і Володимир Олійник, ексголова Луганської облради Валерій Голенко. Судячи з вигляду політика на фото, у нього помітні вікові зміни. Також видно, що він набрав вагу відтоді, як востаннє був в Україні.

Єфремов на пропагандистському заході у Росії, фото з російських ЗМІ

Єфремов погладшав і постарів, фото з російських медіа

