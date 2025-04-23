Підкуп виборців і несплата податків: що відомо про чоловіка скандальної екснардепки Королевської

Чоловік Королевської був помічений у скандалах

Наталія Королевська — проросійська одіозна політикиня, яка довгий час була нардепкою партії "Опозиційна платформа – За життя". Її чоловік також входив до цієї політичної сили, хоча часто пропускав засідання.

"Телеграф" розкаже, що відомо про чоловіка проросійської екснардепки, і де він зараз.

Що відомо про Юрія Солода

Юрій Солод народився у 1972 році у селищі Червоний Кут, що на Луганщині. Освоював спеціальність "Менеджмент організацій" у Східноукраїнському національному університеті імені Даля.

У 90-х Солод познайомився з Наталею Королевською на шляху до Кіпру. Вони рушили одним літаком з Луганська, а діставшись курорту, організатор туру надав їм один трансфер до готелю. Через рік пара одружилась. Згодом у них з'явилось троє дітей, а також подружжя удочерило дівчинку зі Слов’янська.

Королевська і Солод заснували компанію "Укрспецмет", фото з мережі

Королевська і Солод мають четверо дітей, фото з мережі

У 2000 році Юрій разом з дружиною заснував компанію "Укрспецмет". Цей бізнес був пов'язаний з оптовою торгівлею металами та металевими рудами. У 2006 році він створив алюмінієве підприємство "Солур".

Солод заснував підприємство "Солур", фото з мережі

Солод певний час був помічником Королевської, коли вона входила до "Блоку Юлії Тимошенко", на громадських засадах протягом V та VI скликань. Очолював Наглядову раду благодійного фонду "Новий Донбас". Був головою правління громадської організації "Всеукраїнське об’єднання "Дорога життя".

Солод спочатку був помічником Королевської, фото з мережі

У 2014 році Солод став народним депутатом від "Опозиційного блоку". Водночас він увійшов до Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності. У 2019 році Юрій знову потрапив до парламенту від "Опозиційної платформи — За життя".

Скандали за участі Юрія Солода

Перед виборами Солод розміщував білборди з наміром "продовжити справу сина Азарова". Невідомо, що Юрій мав на увазі, однак родина Азарова мала проросійські погляди.

Солода звинувачували у підкупі виборців. Річ у тім, що він відкрив у Слов'янську мережу магазинів від руху "Дорога життя". Люди отримували знижки в цих магазинах, але для цього треба було зареєструватися у виборчому штабі Солода.

Солода звинувачували у підкупі виборців, фото з мережі

Солод був одним із лідерів за пропущеними засіданнями у Верховній Раді. Він місяцями не брав участь у голосуваннях у парламенті.

Журналіст Денис Казанський з'ясував, що Королевська та Солод не сплатили в український бюджет "сотні мільйонів гривень податків і зборів". Йшлося про вивезення з окупованих територій тонн кольорових металів.

Де зараз Юрій Солод

У 2023 році Солод і Королевська склали депутатські мандати. Разом з чотирма дітьми вони переїхали до ОАЕ, де отримали посвідку на проживання. Згідно з декларацією, у 2023 році політик придбав 3 автівки загальною вартістю понад 5 мільйонів гривень.

Журналісти з'ясували, що Солод і Королевська живуть у Address Beach Resort та придбали у Дубаї нерухомість на 10 мільйонів доларів. Востаннє їх бачили у Дубаї, коли вони приїхали в один з ресторанів, на святкування дня народження матері свого колеги від "ОПЗЖ" Вадима Столара.

Королевська з чоловіком в Дубаї, скриншот з відео "Української правди"

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має старший син скандальної Наталії Королевської. Він став депутатом Краматорська у 19 років.