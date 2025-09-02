Рус

Захищав сепаратистів і судив Тимошенко і Луценко: куди зник зрадник Кузьмін

Вікторія Козар
Де зараз екснардеп Ренат Кузьмін
Де зараз екснардеп Ренат Кузьмін

Політик вів пропагандистську діяльність

Ренат Кузьмін — колишній народний депутат, який ще під час роботи у Верховній Раді запам'ятався поширенням російської пропаганди. Він підтримував анексію Росією Криму та казав, що сепаратисти "ЛДНР" захищають Донбас від режиму Зеленського. Тож недивно, що після початку повномасштабного вторгнення політик втік з України, як і Олександр Єфремов.

"Телеграф" розповість, якою була кар'єра проросійського політика, найскандальніші його заяви, а також де він може бути зараз.

Діяльність Рената Кузьміна

Кузьмін народився 1967 року в Донецьку. Здобув освіту в Українській юридичній академії у Харкові. У 1988 році він працював у Донецькому виробничо-торговому трикотажному об'єднанні.

У 1991 році Ренат стажувався у Донецькій природоохоронній міжрайонній прокуратурі та прокуратурі Ленінського району Донецька. В останній установі він спершу був старшим помічником, а згодом став заступником прокурора. У 1995 році Кузьміна обрали прокурором Донецької природоохоронної міжрайонної прокуратури, а у 1998 році — Кіровського району Донецька.




У 2003 році чиновник став прокурором у Києві. У 2006 році його призначили заступником Генерального прокурора України. У 2010-2013 роках Кузьмін був першим заступником Генерального прокурора України. Цікаво, що саме він подавав до суду справи щодо колишнього міністра МВС Юрія Луценка та експрем'єр-міністерки України Юлії Тимошенко.

У 2013-2014 роках Кузьмін працював заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Чоловіка називали "прокурорським яструбом" епохи Януковича.




У 2014 році чиновник балотувався на пост президента як самовисуванець, але не переміг. У 2014 році Кузьмін заявив, що за закриття кримінальної справи проти Леоніда Кучми у справі про вбивство Георгія Гонгадзе заплатили хабар у мільярд доларів. Тодішній прокурор Віктор Пшонка спростував цю інформацію.

У 2014 році щодо Кузьміна почали досудове розслідування про незаконне затримання ним ексміністра МВС Луценка. Також політика оголосили в розшук, в якому він перебував до 2019 року. Тоді ж проти чиновника і закрили кримінальну справу.




У 2019 році балотувався як нардеп до Верховної Ради від ОПЗЖ. Спершу ЦВК заборонила йому брати участь у виборах, але згодом дозволила. З цього часу Кузьмін опинився у центрі багатьох скандалів:

  • незаконно звів собі особняк у рекреаційній зоні Пущі-Водиці, на обслуговування якої виділялось з держбюджету 16 мільйонів гривень;
  • назвав окупантів з ЛДНР "захисниками" Донбасу від "режиму Зеленського";
  • у 2015-2019 роках здійснив щонайменше 240 перельотів за маршрутами "Москва-Сімферополь-Москва" та "Санкт-Петербург-Сімферополь";
  • виступав на проросійських каналах Медведчука (ZIK, "112 Україна", "НАШ"), де поширював російську пропаганду.


Де зараз Ренат Кузьмін

У жовтні 2022 року політику повідомили про підозру у державній зраді. Стаття, яку інкримінують екснардепу, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна.

У 2023 році Верховна Рада позбавила Кузьміна депутатського мандата, а президент Володимир Зеленський — українського громадянства. У лютому 2024 року правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо Кузьміна за статтею про державну зраду.




У травні 2025 року Кузьмін взяв участь у пропагандистському заході — "круглому столі" у Москві. На ньому говорили про майбутнє України. Також у заході взяли участь колишній губернатор Луганщини Олександр Єфремов, екснардеп Володимир Олійник, ексголова Луганської облради Валерій Голенко.




Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла головна комуністка України Вітренко. Вона організовувала псевдореферендум у Слов'янську.

