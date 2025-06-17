Їздила в Москву "домовлятися про мир" та очолювала федерацію фігурного катання: куди зникла екснардепка Людмила Супрун

Колишній нардепці зараз 60 років

Людмила Супрун — відома українська народна депутатка, яка була головою Народно-демократичної партії. Також певний час вона була президенткою Української федерації фігурного катання на ковзанах. Згодом Супрун пішла із великої політики і практично припинила з'являтися на публіці, як і ексголова СБУ Василь Грицак.

"Телеграф" розкаже, що відомо про діяльність колишньої народної депутатки та куди вона зникла.

Що відомо про Людмилу Супрун

Майбутня політикиня народилась у 1965 році у Запоріжжі. Навчалась на юриста-правознавця у Київському університеті імені Тараса Шевченка. Після здобуття освіти почала працювати юрисконсультом на підприємстві. Паралельно Людмила займалась науковою діяльністю, вступивши в аспірантуру Інституту держави і права імені Корецького.

З 1989 року Супрун працювала співробітником Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології. У 1992-1993 роках була науковим співробітником відділу міжнародного права Інституту держави і права імені Корецького.

Супрун була науковим співробітником, фото з мережі

У 1993 році Людмилу обрали президентом Асоціації ділового співробітництва "Інтерагро". Тоді ж її визнали "Діловою жінкою України 1997 року". У 1998 році Супрун вперше стала народною депутаткою. Вона увійшла до фракції Народно-демократичної партії та очолила підкомітет з питань доходів державного бюджету Комітету з питань бюджету.

У 2002 році політикиня вдруге стала народною обраницею Верховної Ради. Спочатку її призначили першим заступником голови Комітету з питань бюджету, а пізніше — і виконувачем обов'язків голови цього органу.

У 2002 році Супрун стала нардепкою, фото з мережі

У 2006 році Людмила очолювала Блок народно-демократичних партій, з яким балотувалась у Раду. Однак він не подолав прохідний бар'єр.

Супрун не вийшло пройти у парламент й у межах власної політсили Виборчий блок Людмили Супрун — Український регіональний актив. А все через недостатню кількість голосів виборців. У 2006 році Людмила стала заслуженим економістом України.

Супрун була депутаткою кількох скликань, фото з мережі

У 2010 році колишня народна депутатка висунула свою кандидатуру у президенти України, однак не перемогла. Після цього упродовж 1 року Людмила була головою Державного агентства з інвестицій та інновацій.

У 2011 році Супрун підтримала російський рух "Народное большинство России, Украины, Белоруссии". Ця організація мала мету — об'єднання Росії, Білорусі та України в одну державу. До 2012 року Супрун також обіймала посаду президента Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Супрун була президентом федерації фігурного катання на ковзанах, скриншот з відео Ukrainian Heart

У 2014 році Людмила працювала радником міністра оборони, а також міністра фінансів України. Була послом Міжнародної комісії з прав людини в Україні.

Де зараз Людмила Супрун

У 2019 році Супрун балотувалась у Раду, але не змогла подолати прохідний бар'єр. Упродовж 20 років Людмила на громадських засадах є головою правління Українського фонду миру. Також вона очолює правління Консорціуму "Південна-енергетична компанія".

У 2020 році екснардепка їздила в Москву на запрошення Міжнародної асоціації фондів миру. Вона мала зустріч з президентом цієї організації Анатолієм Карповичем. На сторінці у фейсбуці Супрун писала, що сподівається на дипломатичне завершення війни на Донбасі. Хоча вже тоді росіяни розробляли план повномасштабного вторгнення в Україну.

Супрун сподівалась домовитися про мир дипломатично у 2020 році, фото з її фейсбук-сторінки

"Я представила йому наш мирний план щодо Донбасу, і, чесно кажучи, навіть не очікувала настільки позитивної реакції. Пан Карпов сказав: "Прості росіяни з нетерпінням чекають скорішого миру на Донбасі, тому ми вітаємо будь-які ініціативи народної дипломатії, які, нарешті, здвинуть процес з мертвої точки". — писала ексчиновниця.

У соцмережах Супрун поширювала новини про Народну-демократичну партію, в якій була головою та вітала читачів зі святами. Після початку повномасштабного вторгнення Людмила оновила фото, на якому показалась на тлі синьо-жовтого прапора.

Супрун показувала себе на тлі синьо-жовтого прапора, фото з її фейсбук-сторінки

У 2023 році Супрун дала інтерв'ю, в якому засудила наступ Росії в Україну. Вона зазначила, що кожен українець повинен робити внесок у перемогу. Також політикиня наголошувала, що важливим питанням для суспільства є морально-психологічний стан військових.

Супрун засудила війну Росії проти України, фото з її фейсбук-сторінки

Супрун рідко публікує щось у соцмережах, фото з її фейсбук-сторінки

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