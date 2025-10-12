Рус

Залишитеся без успіху та достатку до кінця року: категорично не робіть це 12 жовтня

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цього дня не можна брати гроші в борг
Цього дня не можна брати гроші в борг. Фото Freepik

Не ігноруйте 12 жовтня основних заборон та традицій

У неділю, 12 жовтня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять мучеників Прова, Тараха та Андроніка Аназарвських. За старим стилем це свято припадало на 25 жовтня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Що можна робити 12 жовтня:

  • Цього дня віряни моляться мученикам Прову, Тараху та Андроніку, просячи захисту від хвороб та нещасть;
  • Сьогодні рекомендується займатися добрими справами, виявляти терпіння та турботу про близьких;
  • Дозволяється проводити прибирання будинку, наводити порядок та чистоту;
  • Можна планувати важливі справи й просити святих про підтримку у починаннях.
Що можна і не можна робити 12 жовтня
Що можна і не можна робити 12 жовтня

Що не можна робити 12 жовтня:

  • Цього дня не варто сваритися, виявляти злість та жадібність, щоб не залучити нещастя в дім;
  • Не рекомендується позичати або давати гроші в борг, тому що можна до кінця року залишитися без достатку;
  • Не слід займатися тяжкою фізичною роботою або ризикувати здоров’ям, щоб не викликати хвороби;
  • Не рекомендується займатися порожнім клопотом і метушнею, щоб не упустити удачу та добробут у важливих справах.

Раніше "Телеграф" розповідав, які державні та професійні свята відзначатимуть українці у жовтні. Ми підготували для вас календар важливих подій на другий місяць осені.

Теги:
#Традиції #Календар #Заборони #Церковне свято