Залишитеся без успіху та достатку до кінця року: категорично не робіть це 12 жовтня

Не ігноруйте 12 жовтня основних заборон та традицій

У неділю, 12 жовтня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять мучеників Прова, Тараха та Андроніка Аназарвських. За старим стилем це свято припадало на 25 жовтня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Що можна робити 12 жовтня:

Цього дня віряни моляться мученикам Прову, Тараху та Андроніку, просячи захисту від хвороб та нещасть;

Сьогодні рекомендується займатися добрими справами, виявляти терпіння та турботу про близьких;

Дозволяється проводити прибирання будинку, наводити порядок та чистоту;

Можна планувати важливі справи й просити святих про підтримку у починаннях.

Що не можна робити 12 жовтня:

Цього дня не варто сваритися, виявляти злість та жадібність, щоб не залучити нещастя в дім;

Не рекомендується позичати або давати гроші в борг, тому що можна до кінця року залишитися без достатку;

Не слід займатися тяжкою фізичною роботою або ризикувати здоров’ям, щоб не викликати хвороби;

Не рекомендується займатися порожнім клопотом і метушнею, щоб не упустити удачу та добробут у важливих справах.

