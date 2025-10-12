Останетесь без удачи и достатка до конца года: категорически не делайте это 12 октября

Не игнорируйте 12 октября основных запретов и традиций

В воскресенье, 12 октября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназарвских. По старому стилю этот праздник припадал на 25 октября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Что можно делать 12 октября:

В этот день верующие молятся мученикам Прову, Тараху и Андронику, прося защиты от болезней и несчастий;

Сегодня рекомендуется заниматься добрыми делами, проявлять терпение и заботу о близких;

Разрешается проводить уборку дома, наводить порядок и чистоту;

Можно планировать важные дела и просить святых о поддержке и благополучии в начинаниях.

Что можно и нельзя делать 12 октября

Что нельзя делать 11 октября:

В этот день не стоит ссориться, проявлять злость и жадность, чтобы не привлекать несчастья в дом;

Не рекомендуется брать в долг или давать деньги взаймы, потому что можно до конца года остаться без достатка;

Не следует заниматься тяжелой физической работой или рисковать здоровьем, чтобы не навлечь болезни;

Не рекомендуется заниматься пустыми хлопотами и суетой, чтобы не упустить удачу и благополучие в важных делах.

