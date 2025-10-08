Тут могли розстріляти 7 тисяч людей: де в Україні місце, від якого холоне кров (відео)

Десь 85-95 років тому в одному українському місті масово поховали жертв репресій, поранених червоноармійців та учнів фабрично-заводських училищ

Рутченкове поле у Кіровському районі Донецька стало місцем масових поховань людей, які загинули під час радянських репресій у період 1930–1940-х років.

Вперше про злочини радянської влади на цьому місці повідомила німецька адміністрація восени 1941 року. За свідченнями очевидців, німці показали місцевим жителям тіла, щойно закопані в полі, використовуючи трагедію в пропагандистських цілях, як дізнався "Телеграф".

Весною 1989 року на Рутченковому полі під час археологічних розкопок знайшли понад 500 останків людей із простреленими черепами. Дослідження виявили, що тут поховали жертв політичного терору 1930–1940-х років. Активну участь у розкопках брала громадська організація "Донецький меморіал". За її оцінками, на полі могли бути поховані від 5 до 7 тисяч людей.

Слід зазначити, що серед похованих були не лише жертви репресій. Близько 500 тіл належали пораненим червоноармійцям та учням фабрично-заводських училищ, яких не встигли евакуювати у 1941 році, і їх розстріляли перед захопленням Сталіно німецькими військами.

Значно пізніше, 16 вересня 1989 року, останки були перепоховані у двох братських могилах. У 2005 році на Рутченковому полі встановили пам’ятник жертвам політичних репресій, щоб зберегти пам’ять про трагедію.

