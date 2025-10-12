Рибалка витягнув хижака, якого, ймовірно, тут давно не було: чим здивувала Полтавщина (фото)
-
-
Щука виявилась досить великою
На річці Удай у Пирятині рибалка витягнув справжню хижачку вагою в майже чотири кілограми, якої місцеві водойми давно не бачили.
На фото, які опубліковані у групі на Facebook "Пирятинська Рибалка", можна побачити, як чоловік тримає в руках свій улов. На деяких знімках видно, як досить велика риба лежить поруч з основною частиною весла, тобто можна частково зрозуміти її розміри.
Під публікацією одразу з’явилися коментарі. Одні користувачі дивуються, що ніколи не бачили там щук. Однак інші ж відповідають, що треба просто частіше ходити купатися.
Щука — це хижа прісноводна риба, відома своїм видовженим тілом і гострими зубами. Вона полює на дрібніших риб і є справжньою господаркою водойм.
Її тіло довге, а забарвлення тіла зелено-коричневе або оливкове зі світлими або жовтуватими смугами та плямами по боках.
Щуки можуть досягати від 30 см до понад 1,5 м у довжину, вага — від кількохсот грамів до 35 кілограмів, залежно від умов проживання.
