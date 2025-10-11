І бажання загадали? Рибалки похизувались незвичними рибами (відео)

Користувачі в мережі вже оцінили ролик

В Україні чимало рибалок вихваляються своїми уловами та трофейними рибами. Однак серед них є й ті, що показують, як зариблюють ставки.

Відповідне відео вже завірусилось у мережі. Цікаво, що для зариблення рибалки вибрали яскраво помаранчевих золотих карасів.

На ролику чоловік розповідає, що у ставок у Вінницькій області в Іллінці випускають дві риби — самця та самку. Рибалки сподіваються, що риби зможуть збільшити популяцію в цій водоймі. Жартома, рибалки навіть загадали бажання, коли випускали "золоту" рибку у воду.

В коментарях чимало користувачів були приємно вражені, адже зазвичай рибалки показують свої улови. А от моменти зариблення залишаються за кадром, хоча їх в рази менше.

Золотий карась

На відео видно, що рибалки у воду випустили двох золотих карасів, їх також називають китайськими. Відмінна риса цього виду — яскраво помаранчеве забарвлення. Воно не є природним, а виникло в результати виведення такого виду риби. Однак в іншому ці особини повністю схожі на золотих карасів.

Вони мають коротке, високе, майже округле тіло, вкрите гладенькою лускою. На останніх нерозгалужених променях спинного і анального плавців є близько 30 дрібних зубчиків. Довжина тіла до 50 см, зазвичай до 24 см, живе до 10 — 12 років. Вид стійкий до дефіциту кисню, коливань температури води. Тримається місць з розвинутою водяною рослинністю, з мулистим або піщано-мулистим ґрунтом.

