Мрія кожного рибалки: великого хижака впіймали у Вінницькій області (фото)

Чоловік показав цього красеня "у всій красі"

У Вінницькій області місцеві рибалки продовжують вихвалятись своїми трофейними уловами. Один із таких виловив щуку, яка, на перший погляд, має розмір, як людська рука.

Голова ГО "Риболов" Леонід Когут опублікував фото трофейного улову у Facebook. Хоча в описі та коментарях точної ваги риби не зазначено, але щука виглядає доволі масивною: приблизна вага – до 7-8 кілограмів, довжина – близько 75-80 сантиметрів.

На фото не видно самої приманки чи снасті, але її ймовірно ловили на спінінг — з приманкою типу воблер, блискавка (коливалка/оберталка) або силікон (твістер, віброхвіст), бо щука в цей час активно їсть перед зимою.

Для довідки

Щука — велика хижа риба з подовженим тілом, загостреною мордою та великими очима. Забарвлення спини темно-зелене, боки світліші із жовтими або білими плямами, черево світле.

Вона зазвичай полює зі засідки на рибу, жаб і навіть дрібних водоплавних птахів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на одному з озер Київщини рибалка витягнув одразу двох великих коропів.