Рыбак вытащил хищника, которого, вероятно, здесь давно не было: чем удивила Полтавщина (фото)

Щука оказалась достаточно большой

На реке Удай в Пирятине рыбак вытащил настоящую хищницу весом почти четыре килограмма, которой местные водоемы давно не видели.

На фото, опубликованных в группе на Facebook "Пирятинская Рыбалка", можно увидеть, как мужчина держит в руках свой улов. На некоторых снимках видно, как достаточно крупная рыба лежит рядом с основной частью весла, то есть можно отчасти понять ее размеры.

Под публикацией сразу появились комментарии. Одни пользователи удивляются, что никогда не видали там щук. Однако другие же отвечают, что нужно просто почаще ходить купаться.

Как комментируют под видео

Щука — это хищная пресноводная рыба, известная своим удлиненным телом и острыми зубами. Она охотится на более мелких рыб и является настоящей хозяйкой водоемов.

Ее тело длинное, а окраска тела зелено-коричневая или оливковая со светлыми или желтоватыми полосами и пятнами по бокам.

Щуки могут достигать от 30 см до более 1,5 м в длину, вес — от нескольких сотен граммов до 35 килограммов, в зависимости от условий обитания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Винницкой области также уловили щуку, но она немного больше.