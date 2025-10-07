Секрет у приманці: рибалки розповіли, як не піти з пустими руками (відео)

Чернівчанам вдалось витягти з води гарного судака

У місцевій річці чи водоймі у Черкасах рибалки впіймали судака. Автори відео не кажуть точну вагу, але рибина, ймовірно, важить близько 2 кілограмів.

Рибу ловили на яскраву фіолетову силіконову приманку, яка, як можна побачити на відео користувача ТікТок, спрацювала на всі сто відсотків.

Для довідки

Судак — риба з витягнутим тілом, світло-сірого або зеленувато-бурого забарвлення, боки часто мають темні смуги, а черево світліше. Очі великі, рот широкий з численними гострими зубами. У дикій природі судак може досягати ваги понад 15 кілограмів і довжини до 1 метра, хоча зазвичай ловлять до 3–4 кілограмів.

Ця риба хижак і живиться переважно дрібною рибою, інколи ракоподібними та комахами. Судак поширений у більшості річок та озер Європи, а також прісноводних водоймах України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рибалка, який впіймав "модніка"-велетня на Десні, постраждав від власного улову. Ця велика рибина вкусила чоловіка за руку і про це користувачі соцмережі написали у коментарях під відео.