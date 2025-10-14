Місцеві не знали, що тут водяться такі гіганти: маленький рибалка похвалився чималим уловом (відео)

У парку Дніпра заборонено ловити рибу і чи відпустив хлопець коропа — невідомо

У Дніпрі юний рибалка зробив несподіваний улов у парку Глоби — він витягнув з водойми великого коропа. Подію зняли на відео, яке набирає перегляди у мережі.

Відео рідкісного улову для цієї місцевості опублікував Telegram-канал "ХДніпро". На кадрах видно, що юному рибалці пощастило з уловом, однак зауважимо, що вилов риби у цій водоймі заборонений. Чи відпустив хлопчик коропа та скільки рибина важить — невідомо.

Для довідки

Коропи мешкають у більшості прісноводних водойм Європи, Азії та Північної Америки, віддаючи перевагу повільним річкам та великим озерам з замуленим дном.

Який вигляд має короп

Ця риба всеїдна: живиться рачками, мікроорганізмами, пуголовками і навіть мальками власного виду, завдяки чому може досягати ваги до 50 кілограмів. Короп добре пристосовується до різних умов — від дрібних ставків до глибоких кар’єрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рибалці зі Кіровоградської області пощастило з уловом. Він з першого закиду впіймав великого коропа аж на 18 кілограмів. Поки він демонстрував свій улов, інший рибалка вже діставав нову рибину.