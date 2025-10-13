З першого закиду: на гачок рибалки потрапила 18-кілограмова рибина (відео)

Щойно рибалка похвалився своєю здобиччю, як його колега спіймав іншу рибу

Озеро Карпич подарувало рибалці трофей вагою в 18 кілограмів. Поки один показував рибину, інший чоловік уже витягав нову.

Як можна побачити на відео в ТікТок, рибалки ловили свої трофеї на водоймі Карпич, що в Кіровоградській області. За словами автора, він зловив великого коропа на 18 кіло з першого закиду.

Поки він демонстрував свій улов, інший рибалка вже діставав нову рибину, але її вид залишився невідомим.

Для довідки

Короп — це риба з обтічним тілом, вкритим великими лусками золотисто-бурого відтінку. Вони можуть досягати значної ваги та довжини, часто стаючи справжніми трофеями для рибалок.

Який вигляд має короп

В Україні коропи живуть у великих річках, озерах і водоймах із повільною течією та багатою рослинністю. Живляться вони здебільшого водними безхребетними, рослинами та дрібною рибою.

Ця риба славиться витривалістю та здатністю швидко набирати вагу, що робить її однією з найпопулярніших для спортивного рибальства.

