Местные не знали, что здесь водятся такие гиганты: маленький рыбак похвастался немалым уловом (видео)
В парке Днепра запрещено ловить рыбу и отпустил ли парень карпа — неизвестно
В Днепре юный рыбак сделал неожиданный улов в парке Глобы — он вытащил из водоема большого карпа. Событие сняли на видео, которое набирает просмотры в сети.
Видео редкого улова для этой местности опубликовал Telegram-канал "ХДнепр". На кадрах видно, что юному рыбаку повезло с уловом, однако заметим, что вылов рыбы в этом водоеме запрещен. Отпустил ли мальчик карпа и сколько рыбина весит — неизвестно.
Для справки
Карпы обитают в большинстве пресноводных водоемов Европы, Азии и Северной Америки, предпочитая медленные реки и большие озера с заиленным дном.
Эта рыба всеядна: питается рачками, микроорганизмами, головастиками и даже мальками собственного вида, благодаря чему может достигать веса до 50 килограммов. Карп хорошо приспосабливается к различным условиям — от мелких прудов до глубоких карьеров.
