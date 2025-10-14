Местные не знали, что здесь водятся такие гиганты: маленький рыбак похвастался немалым уловом (видео)

В парке Днепра запрещено ловить рыбу и отпустил ли парень карпа — неизвестно

В Днепре юный рыбак сделал неожиданный улов в парке Глобы — он вытащил из водоема большого карпа. Событие сняли на видео, которое набирает просмотры в сети.

Видео редкого улова для этой местности опубликовал Telegram-канал "ХДнепр". На кадрах видно, что юному рыбаку повезло с уловом, однако заметим, что вылов рыбы в этом водоеме запрещен. Отпустил ли мальчик карпа и сколько рыбина весит — неизвестно.

Для справки

Карпы обитают в большинстве пресноводных водоемов Европы, Азии и Северной Америки, предпочитая медленные реки и большие озера с заиленным дном.

Как выглядит карп

Эта рыба всеядна: питается рачками, микроорганизмами, головастиками и даже мальками собственного вида, благодаря чему может достигать веса до 50 килограммов. Карп хорошо приспосабливается к различным условиям — от мелких прудов до глубоких карьеров.

