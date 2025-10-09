Розміри вражають: українці спіймали п’ять річкових "монстрів" загальною вагою понад 100 кг (фото)

Під час невеликої футбольної паузи коментатор успішно сходив на рибалку

Український коментатор, журналіст та блогер Віктор Вацко під час міжнародної паузи у клубному футболі знайшов час для риболовлі. Він закрив сезон разом зі своїм братом Назаром.

Про це Вацко повідомив на своєму telegram-каналі. Коментатор похвалився солідними трофеями, а Назару вдалося зловити коропа рекордної ваги.

Рибалили брати на озері Уляники в Київській області. До речі, рибалка на цій водоймі здійснюється за принципом "впіймав – відпустив!". Братам вдалося зловити 5 риб вагою понад 20 кг та 10 риб вагою понад 16 кг. Віктор упіймав "монстра" на 23,7 кг, а його брат встановив свій особистий рекорд — упійманий короп показав на вагах 22,35 кг.

Так сталося, що ми з братом останній раз рибалили разом три роки тому. Це була також осінь. І це був той самий 20-й сектор на Уляниках. Тоді за три дні ми зловили лише 4 риби. Ось і переконливий реванш було взято. Три дощові дні. Накочує сильна злива. Все мокре. Але ми щасливі! І поспілкувалися, і рибу спіймали! Тепер, як показує робочий графік, перерва у карпфішингу на пів року. Віктор Вацко

