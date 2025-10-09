Розміри вражають: українці спіймали п’ять річкових "монстрів" загальною вагою понад 100 кг (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Під час невеликої футбольної паузи коментатор успішно сходив на рибалку
Український коментатор, журналіст та блогер Віктор Вацко під час міжнародної паузи у клубному футболі знайшов час для риболовлі. Він закрив сезон разом зі своїм братом Назаром.
Що потрібно знати
- Віктор Вацко сходив на рибалку із братом
- Вацки рибалили на озері Уляники на Київщині
- Відомий коментатор похвалився неймовірним уловом
Про це Вацко повідомив на своєму telegram-каналі. Коментатор похвалився солідними трофеями, а Назару вдалося зловити коропа рекордної ваги.
Рибалили брати на озері Уляники в Київській області. До речі, рибалка на цій водоймі здійснюється за принципом "впіймав – відпустив!". Братам вдалося зловити 5 риб вагою понад 20 кг та 10 риб вагою понад 16 кг. Віктор упіймав "монстра" на 23,7 кг, а його брат встановив свій особистий рекорд — упійманий короп показав на вагах 22,35 кг.
Так сталося, що ми з братом останній раз рибалили разом три роки тому. Це була також осінь. І це був той самий 20-й сектор на Уляниках. Тоді за три дні ми зловили лише 4 риби.
Ось і переконливий реванш було взято.
Три дощові дні. Накочує сильна злива. Все мокре. Але ми щасливі! І поспілкувалися, і рибу спіймали!
Тепер, як показує робочий графік, перерва у карпфішингу на пів року.
Раніше Вацко повідомив про серйозні проблеми у національній та молодіжній збірних України з футболу. Це сталося напередодні старту Синьо-жовтих у відборі на чемпіонат світу-2026.