Підвал, де страчували в'язнів, замурували: де в Україні був монастир, який перетворився на тюрму (фото)

Деяких жертв львівської в'язниці страчували у підвалах, а ховали за містом

У центрі Львова, на вулиці Городоцькій, стоїть споруда з непростою долею — найстаріша чинна в’язниця в Україні, відома як "Бригідки". Її історія почалася ще у XVII столітті, коли тут діяв монастир жіночого ордену Святої Бригіди.

"Телеграф" вирішив розповісти історію цієї історичної будівлі, яку можна побачити майже у первісному вигляді. Тож, у 1614 році благодійниці Анна Фастковська та Ганна Порадовська збудували дерев’яний монастир і каплицю Святого Петра в Кайданах.

У XVIII столітті, після приходу до влади австрійців, монастир закрили — черниць виселили, а будівлю у 1785 році переобладнали під чоловічу тюрму. Так народилися "Бригідки", які з часом стали однією з найвідоміших в’язниць Галичини.

Колишній монастир Святої Бригіди, перетворений на тюрму

З роками тюрму розширювали, додаючи нові корпуси та камери. До середини XIX століття тут могли утримувати понад тисячу осіб. Через переповнення і жорсткі умови тюрми в'язні почали бунтувати в 1902 році й вимагали пом'якшити режим. Адміністрація їх послухала. Відтоді в'язницю називали "Америка".

У міжвоєнний період, коли Львів перебував під владою Польщі, "Бригідки" залишались одним із найбільших виправних закладів регіону. Тут виконували смертні вироки, діяли лікарня, каплиця і навіть школа для ув’язнених.

Брама, через яку проходили тисячі в’язнів

Після окупації міста радянською владою у 1939 році тюрму перейменували на "Тюрму № 4". У червні 1941 року, перед відступом Червоної Армії, у стінах "Бригідок" сталися трагічні події — органи НКВС розстріляли сотні політв’язнів. Їхні останки згодом поховали на Янівському цвинтарі, де нині стоїть пам’ятний хрест жертвам радянського терору — "Три хрести".

Архітектурна пам’ятка, що стала місцем трагедій

Після Другої світової війни "Бригідки" знову використовували як тюрму. У підвалах виконували смертні вироки — аж до кінця 1980-х. Розстріли припинили, а вхід до підвалу замурували. На той час жертв ховали за містом.

Сьогодні колишній монастир Святої Бригіди продовжує своє суворе життя як Львівський слідчий ізолятор №19.

