Ви точно робили цю помилку: чому не варто мити курку перед приготуванням

Ці поради вам знадобляться

Смажена, запечена або відварена — курка давно стала базовою стравою в багатьох кухнях світу. Більшість господинь перед приготуванням намагаються помити її, вважаючи це обов’язковим кроком для гігієни. Проте така практика може бути не лише марною, а й небезпечною для здоров’я, оскільки сприяє поширенню бактерій по кухні. Набагато ефективніше забезпечити безпеку страви правильним поводженням із сирим м’ясом і термічною обробкою. Про це йдеться на порталі "health".

Миття курки під струменем води не знищує сальмонелу та кампілобактер, які знаходяться всередині м’яса. Крім того, краплі води можуть розносити бактерії на раковину, обробну дошку, посуд і навіть готові страви, створюючи ризик перехресного забруднення. Єдиний надійний спосіб знищити патогени — довести курку до рекомендованої внутрішньої температури 74°C, що гарантовано робить м’ясо безпечним для споживання.

Замість миття варто дотримуватися кількох простих правил: акуратно розпаковувати курку на чистій поверхні, просушувати паперовими рушниками, відразу маринувати або викладати на деко, ретельно мити руки після контакту з сирим м’ясом і дезінфікувати всі поверхні та посуд. Дотримання температурного режиму при смаженні, запіканні чи варінні — ключ до безпечної та смачної страви.

Правильне поводження з куркою дозволяє зберегти смак страви і мінімізувати ризик харчового отруєння, роблячи приготування безпечним і ефективним.