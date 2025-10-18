Вы точно совершали эту ошибку: почему не стоит мыть курицу перед приготовлением

Эти советы вам понадобятся

Жареная, запеченная или отварная курица давно стала базовым блюдом во многих кухнях мира. Большинство хозяек перед приготовлением пытаются помыть его, считая это обязательным шагом для гигиены. Однако такая практика может быть не только бесполезной, но и опасной для здоровья, поскольку способствует распространению бактерий по кухне. Гораздо более эффективно обеспечить безопасность блюда правильным обращением с сырым мясом и термической обработкой. Об этом говорится на портале"health".

Мытье курицы под струей воды не уничтожает сальмонеллу и кампилобактер, которые находятся внутри мяса. Кроме того, капли воды могут разносить бактерии на раковину, разделочную доску, посуду и даже готовые блюда, создавая риск перекрестного загрязнения. Единственный надежный способ уничтожить патогены – довести курицу до рекомендуемой внутренней температуры 74°C, что гарантированно делает мясо безопасным для потребления.

Вместо мытья следует соблюдать несколько простых правил: аккуратно распаковывать курицу на чистой поверхности, просушивать бумажными полотенцами, сразу мариновать или выкладывать на противень, тщательно мыть руки после контакта с сырым мясом и дезинфицировать все поверхности и посуду. Соблюдение температурного режима при жарке, запекании или варке – ключ к безопасному и вкусному блюду.

Правильное обращение с курицей позволяет сохранить вкус блюда и минимизировать риск пищевого отравления, делая приготовление безопасным и эффективным.