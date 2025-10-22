Буряк буде готовий за дванадцять хвилин: знадобиться пакет та вода (відео)

Цей лайфхак зекономить ваш час

Буряк на салати зазвичай запікають в духовці або варять на плиті 2–3 години, що забирає багато часу та створює парну атмосферу на кухні. Проте існує спосіб приготувати буряк за 12 хвилин, зберігаючи його соковитість та яскравий колір. Про це розповіли на TikTok-сторінці "steogantseva.yulia".

Для цього використовується термостійкий пакет або контейнер для мікрохвильовки і трохи води. Буряк добре промити, за необхідності розрізати на половинки. Помістити в пакет або контейнер, додати близько 100 мл води, закрити і зробити невеликі отвори для пари. Готувати на середній потужності 6–7 хвилин, після чого залишити всередині ще на 3–5 хвилин для "доварювання".

Готовність перевірити виделкою або зубочисткою — вона має легко проходити крізь буряк. Якщо середина ще твердувата, додати 3–4 хвилини. Готовий буряк зберігає яскравий колір і соковитість, як при запіканні в духовці, але готується набагато швидше.

Метод підходить також для моркви та картоплі, що значно прискорює підготовку овочів для салатів та страв.