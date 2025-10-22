Свекла будет готова за двенадцать минут: понадобится пакет и вода (видео)

Этот лайфхак сэкономит ваше время

Свеклу на салаты обычно запекают в духовке или варят на плите 2–3 часа, что занимает много времени и создает парную атмосферу на кухне. Однако существует способ приготовить свеклу за 12 минут, сохраняя ее сочность и яркий цвет. Об этом рассказали на TikTok-странице "steogantseva.yulia".

Для этого используется термостойкий пакет или контейнер для микроволновки и немного воды. Свеклу хорошо промыть, при необходимости разрезать на половинки. Поместить в пакет или контейнер, прибавить около 100 мл воды, закрыть и сделать небольшие отверстия для пара. Готовить на средней мощности 6-7 минут, после чего оставить внутри еще на 3-5 минут для "доваривания".

Готовность проверить вилкой или зубочисткой – она должна легко проходить сквозь свеклу. Если середина еще жесткая, добавить 3–4 минуты. Готовая свекла сохраняет яркий цвет и сочность, как при запекании в духовке, но готовится гораздо быстрее.

Метод также подходит для моркови и картофеля, что значительно ускоряет подготовку овощей для салатов и блюд.