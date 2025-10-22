Як Favbet Foundation та Андрій Матюха підтримали створення надійного тилу для України у Хорватії

Від початку війни тисячі українців опинилися у Хорватії. Для багатьох ця країна стала другою рідною. Там вони відчули підтримку, знайшли нові знайомства, змогли відновити відчуття нормального життя та об'єднатися заради допомоги Батьківщині.

Діяльність місцевої громади та хорватських волонтерів підтримує Favbet Foundation під керівництвом Андрія Матюхи.

Центр адаптації у Загребі: Простір, де відчувається рідний дім

У квітні 2022 року за підтримки фонду відкрився Центр адаптації для українців у Загребі. Там переселенці можуть вчитися, займатися спортом, арт-терапією, відвідувати гуртки та культурні заходи.

Перший час у центрі викладали хорватську та англійську мови, пізніше додали уроки української, математики та читання. Для дітей організували творчі заняття, а для дорослих — майстер-класи та зустрічі спільноти.

Фото: Favbet Foundation

У грудні 2023 року відбулося перше святкування Дня святого Миколая. Понад 150 дітей отримали подарунки, котрі вручав Андрій Матюха . Це свято стало традиційним і зараз проходить щороку.

Навесні 2024 року центр та ГО "Червона Калина" організували спортивний фестиваль до Дня праці, у якому взяли участь понад тисячу людей. Поді. підтримав Favbet Foundation.

Взаємодія Favbet Foundation з Dobro Dobrim заради допомоги Україні

Фото: Favbet Foundation

Хорватська асоціація Dobro Dobrim (DoDo) після початку повномасштабної війни організація регулярно формує гуманітарні вантажі: продукти, ліки, одяг, медичне та військове обладнання.

Наприклад, після трагедії на Каховській ГЕС було відправлено 11 тонн допомоги.

З 2024 року тонни гуманітарної допомоги були направлені в Україну за підтримки ГО "Червона Калина", Dobro Dobrim, Favbet Foundation, компаній Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP та уряду Хорватії.

Влітку цього року українська громада у Загребі провела благодійний фестиваль до Дня Незалежності України та відправила декілька вантажівок допомоги (ліки, меблі, іграшки, велосипеди).

Президент Favbet Foundation про найближчі плани щодо діяльності організації

Фото: Shutterstock

Favbet Foundation продовжує розвивати освітні, спортивні та соціальні проєкти.

"Для нас важливо, щоб допомога була системною. Кожен вантаж — це підтримка людей, які залишаються в Україні та тих, хто адаптується за кордом. Ми вдячні партнерам і волонтерам, які долучаються щодня", — зазначає Андрій Матюха.