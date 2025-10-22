Как Favbet Foundation и Андрей Матюха поддержали создание надежного тыла для Украины в Хорватии

С начала войны тысячи украинцев оказались в Хорватии. Для многих эта страна стала второй родиной. Там они почувствовали поддержку, нашли новые знакомства, смогли восстановить ощущение нормальной жизни и объединиться ради помощи Родине.

Деятельность местной общины и хорватских волонтеров поддерживает Favbet Foundation под руководством Андрея Матюхи.

Центр адаптации в Загребе: Пространство, где ощущается родной дом

В апреле 2022 года при поддержке фонда открылся Центр адаптации для украинцев в Загребе. Там переселенцы могут учиться, заниматься спортом, арт-терапией, посещать кружки и культурные мероприятия.

В первое время в центре преподавали хорватский и английский языки, позже добавили уроки украинского, математики и чтения. Для детей организовали творческие занятия, а для взрослых — мастер-классы и встречи сообщества.

Фото: Favbet Foundation

В декабре 2023 года состоялось первое празднование Дня святого Николая. Более 150 детей получили подарки, которые вручал Андрей Матюха . Этот праздник стал традиционным и сейчас проходит ежегодно.

Весной 2024 года центр и ГО "Червона Калина" организовали спортивный фестиваль ко Дню труда, в котором приняли участие более тысячи человек. Мероприятие поддержал Favbet Foundation.

Взаимодействие Favbet Foundation с Dobro Dobrim ради помощи Украине

Фото: Favbet Foundation

Хорватская ассоциация Dobro Dobrim (DoDo) после начала полномасштабной войны регулярно формирует гуманитарные грузы: продукты, лекарства, одежду, медицинское и военное оборудование.

Например, после трагедии на Каховской ГЭС было отправлено 11 тонн помощи.

С 2024 года тонны гуманитарной помощи направлялись в Украину при поддержке ГО "Червона Калина", Dobro Dobrim, Favbet Foundation, компаний Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade HEP и правительства Хорватии.

Летом этого года украинская община в Загребе провела благотворительный фестиваль ко Дню Независимости Украины и отправила несколько грузовиков помощи (лекарства, мебель, игрушки, велосипеды).

Президент Favbet Foundation о ближайших планах деятельности организации

Фото: Shutterstock

Favbet Foundation продолжает развивать образовательные, спортивные и социальные проекты.

"Для нас важно, чтобы помощь была системной. Каждый груз — это поддержка людей, которые остаются в Украине, и тех, кто адаптируется за границей. Мы благодарны партнерам и волонтерам, которые подключаются каждый день", — отмечает Андрей Матюха.