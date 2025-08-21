Кудлатий відвідувач робив замовлення в McDonald's в Одесі і зачарував мережу (відео)

Збіг обставин виявився вдалим

Наші чотирилапі друзі ніколи не перестають здивовувати господарів та сторонніх спостерігачів. То кіт навчається відкривати двері лапами та втікає з дому на прогулянки, то папуга гуляє у дворі багатоповерхівок у Запоріжжі. А нещодавно в одному з міст один маленький мешканець міста — пухнастий котик зайшов до автобуса.

Але особливо курйозний випадок стався в Одесі. У мережі набирає популярності кумедне відео, де здається, ніби собака самостійно робить замовлення в McDonald's. Ролик підкорив користувачів соцмереж своєю несподіваністю та дотепністю.

На кадрах видно, як біля вікна видачі замовлень McDonald's стоїть автомобіль. У відкритому вікні водія чітко видно голову великої собаки, яка спокійно дивиться на співробітника закладу.

Через тоноване скло салону не помітно власника тварини, що створює ілюзію, ніби саме чотирилапий "клієнт" робить замовлення. Найімовірніше, собака висунула голову у вікно через спеку в автомобілі, шукаючи прохолоди, але збіг обставин виявився настільки вдалим, що створив враження справжнього "собачого" відвідування фастфуду.

